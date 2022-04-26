Будівництво житла переселенцям: чи буде в українців вибір

Розповідаємо, чи буде в переселенців можливість самостійно обирати місце, де отримати нове житло замість зруйнованого під час бойових дій

Переселенці можуть отримати право обирати, де отримати нове житло / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні люди втратили житло, і тепер держава запускає процедуру компенсацій. Уже розроблені способи, коли українці зможуть отримати не лише квадратні метри, а і гроші.

Лідерка партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, що в тих, хто втратив житло, може з'явитися можливість самостійно обирати, де отримати нове помешкання.

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Що можуть дозволити українцям

Отже, відповідно до законопроєкту №7198 люди зможуть отримати нове житло у іншому населеному пункті, а не в тому, де вони жили до початку воєнного стану.

Держава відбудовуватиме приватне житло точно на тих місцях, де воно розміщувалось до руйнування. Квартири, наприклад, можуть будувати там же, де і стояв багатоквартирний будинок. Відбудувати їх можуть і в тому ж кварталі, або районі.

Українцям пропонують не прив'язуватись до попереднього місця проживання і обрати нове житло там, де захочуть. Однак є певна умова.

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Є певні характеристики, за якими обраний населений пункт має точно відповідати тому, де було розташоване попереднє зруйноване житло переселенців. Один з таких – кількість населення. Причина у тому, що вартість квадратних метрів у різних містах відрізняється.

"Якщо ж людина з меншого міста захоче жити, наприклад, у Києві – ми передбачили механізм доплати за житло. Проте у нас є віра, що люди здебільшого повертатися в свої домівки", – зазначила Шуляк і додала, що відповідний законопроєкт зараз готується до другого читання.

Будматеріали в Україні подорожчали вдвічі

"Сьогодні" розповідали, що за даними експертів, через постійну небезпеку та руйнування логістичних ланцюжків постачання будівельних матеріалів в Україну ускладнилося.

"Зростаючий попит на товари рубрики "Будівництво/ремонт" на OLX та ризики, пов'язані з доставкою продукції вплинули на рівень цін на будматеріали. У порівнянні з довоєнним періодом, окремі категорії товарів нині коштують вдвічі дорожче", – розповіли у OLX.

Проте є сегмент продукції, ціна на яку знизилася, але такої набагато менше.

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Найбільше подорожчали системи вентиляції та електрика. Продукція для опалення приміщень стала коштувати дешевше очевидно через свою сезонну неактуальність.

Також менше ніж до війни коштують лакофарбові матеріали та товари типу "Металопрокат/арматура". При цьому попит серед потенційних покупців по кожному типу товарів залишився на довоєнному рівні.

Детально порівняти ціни на будматеріали у лютому-квітні можна у нашому матеріалі.

Раніше ми також писали, чому збудувати швидко нове житло для переселенців у країни не вийде, і розповідали, скільки коштуватиме відновлення Ірпеня.