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Пошкоджено понад 70% Ірпеня: у скільки оцінили відновлення міста

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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19 квітня, 14:46
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Колись затишне містечко у передмісті Києва було серйозно зруйноване під час спроби наступу російських військ на столицю
Влада підрахувала приблизну вартість відновлення Ірпеня після війни
Влада підрахувала приблизну вартість відновлення Ірпеня після війни / Фото: Колаж: Сьогодні

На відновлення міста Ірпінь, що на Київщині, необхідно буде витратити близько 1 мільярда доларів.

Про це повідомив голова Інвестиційної ради Ірпеня та колишній мер міста Володимир Карплюк.

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За його словами, лише для того, щоб відновити знищений та пошкоджений житловий фонд міста, потрібно залучити 830 мільйонів доларів. Ще 150 мільйонів доведеться витратити на міську інфраструктуру, яку розбомбили російські окупанти.

"Отже, для відновлення всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань окупантами потрібен 1 мільярд доларів", – сказано в повідомленні.

Життя під окупацією

Ірпінь був окупований росіянами з перших днів повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну. За час окупації, яка тривала майже місяць, російська армія пошкодила 71% будівель міста, зокрема навчальні та медичні заклади.

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28 березня мерія міста повідомляла про початок пошуків зниклих внаслідок війни та розчищення міста від завалів.

Раніше ми розповідали, за скільки власники квартир в Ірпені готові продати свою нерухомість під час війни, і писали, коли буде відремонтовано залізничний міст із Ірпеня до Києва.

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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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