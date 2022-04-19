Повреждено более 70% Ирпеня: во сколько оценили восстановление города

Некогда уютный городок в пригороде Киева был серьезно разрушен во время попытки наступления российских войск на столицу

Власти подсчитали приблизительную стоимость восстановления Ирпеня после войны / Фото: Коллаж: Сегодня

На восстановление города Ирпень, что в Киевской области, необходимо будет потратить около 1 миллиарда долларов.

Об этом сообщил глава Инвестиционного совета Ирпеня и бывший мэр города Владимир Карплюк.

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По его словам, только для того, чтобы восстановить уничтоженный и поврежденный жилой фонд города, нужно привлечь 830 миллионов долларов. Еще 150 миллионов придется потратить на городскую инфраструктуру, которую разбомбили российские оккупанты.

"Итак, для восстановления всей инфраструктуры Ирпенской общины после масштабных разрушений оккупантами необходим 1 миллиард долларов", – сказано в сообщении.

Жизнь под оккупацией

Ирпень был оккупирован россиянами с первых дней полномасштабного вторжения войск России в Украину. За время оккупации, которая длилась почти месяц, российская армия повредила 71% зданий города, в частности учебные и медицинские заведения.

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28 марта мэрия города сообщала о начале поисков пропавших в результате войны и чистки города от завалов.

Ранее мы рассказывали, за сколько владельцы квартир в Ирпене готовы продать свою недвижимость во время войны, и писали, когда будет отремонтирован железнодорожный мост из Ирпеня в Киев.