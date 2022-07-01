Донбасс останется без света? Минюст заблокировал счета ДТЭК

Восстановление электроснабжения оказалось под угрозой / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

29 июня 2022 года Минюст заблокировал счета ДТЭК Донецкие электросети. Без доступа к средствам компания не сможет проводить ремонты электросетей, разрушенных после обстрелов в Донецкой области.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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В компании утверждают, что арест счетов не позволит закупать материалы и ремонтировать сети, ежедневно обстреливаемые врагом. Это ставит под угрозу снабжение света в Донецкой области.

"ДТЭК призывает Государственную исполнительную службу и Министерство юстиции Украины разблокировать счета компании и руководствоваться в своих решениях в первую очередь интересами жителей Донецкой области, нуждающихся в электроснабжении", – говорят в ДТЭК.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ДТЭК вернул свет почти для 3 млн домов украинцев, из них – 1,9 млн в Донецкой области.

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Уникальная дорога

Компания ДТЭК осенью 2021 года построила уникальную дорогу с использованием золошлаков – продуктов сгорания угля. Она пролегла в районе Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Для строительства пилотного участка было применено 300 тонн золошлаков Бурштынской ТЭС – сухой и увлажненной золы-уноса.

Ежегодно в Украине образуется 5-6 млн тонн золошлаковых отходов, продукта сгорания угля. В Европе до 92% золошлаков утилизируется. В то же время украинцы начинают эффективно использовать такое сырье – уже есть первые случаи применения его для производства строительных материалов.

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Раньше мы рассказывали, как энергетики восстанавливают свет в Донецкой области, а также писали, что в Ирпене почти всем возобновили электроснабжение.