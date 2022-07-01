Донбас залишиться без світла? Мін’юст заблокував рахунки ДТЕК

Відновлення електропостачання опинилося під загрозою / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

29 червня 2022 року Мін’юст заблокував рахунки ДТЕК Донецькі електромережі. Без доступу до коштів компанія не зможе проводити ремонти електромереж, що зруйновані після обстрілів у Донецькій області.

Про це повідомили в ДТЕК.

Реклама

У компанії стверджують, що арешт рахунків не дозволить закуповувати матеріали та ремонтувати мережі, які щодня обстрілює ворог. Це ставить під загрозу постачання світла у Донецькій області.

"ДТЕК закликає Державну виконавчу службу та Міністерство юстиції України розблокувати рахунки компанії та керуватись у своїх рішеннях насамперед інтересами мешканців Донецької області, котрі потребують електропостачання", – кажуть у ДТЕК.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК повернув світло для майже 3 млн осель українців, з них – 1,9 млн в Донецькій області.

Реклама

Унікальна дорога

Компанія ДТЕК восени 2021 року збудувала унікальну дорогу з використанням золошлаків – продуктів згоряння вугілля. Вона пролягла в районі Бурштинської ТЕС в Івано-Франківській області.

Для будівництва пілотної ділянки використали 300 тонн золошлаків Бурштинської ТЕС – сухої і зволоженої золи виносу.

Щороку в Україні утворюється 5-6 млн тонн золошлакових відходів, продукту згоряння вугілля. В Європі до 92% золошлаків утилізують. Водночас українці починають ефективно використовувати таку сировину – вже є перші випадки застосування її для виробництва будівельних матеріалів.

Реклама

Раніше ми розповідали, як енергетики відновлюють світло в Донецькій області, а також писали, що в Ірпені майже всім відновили електропостачання.