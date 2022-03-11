ДТЭК будет использовать Starlink Илона Маска: спутниковые терминалы уже у энергетиков

Энергетики ДТЭК будут использовать терминалы Starlink / Фото: Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Терминалы спутникового интернета Starlink от Илона Маска уже в Украине и прибывают на объекты критической инфраструктуры. В частности, их будут использовать украинские энергетики.

Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.

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Всего в распоряжении работников энергетической компании есть 50 терминалов Starlink. Они пригодятся для поддержания бесперебойной работы электросети. Новейшие технологические разработки нужны и для оперативного восстановления света в областях, пострадавших от войны с Россией.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что Украину в борьбе с агрессором поддерживает весь цивилизованный мир. Сейчас каждый держит оборону на своем фронте, например, энергетики обеспечивают работу критической инфраструктуры.

Starlink в Украине

Известный инженер-изобретатель, бизнесмен и миллиардер Илон Маск отреагировал на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова и предоставил Украине терминалы спутникового интернета Starlink.

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Первая партия терминалов прибыла в Украину в конце февраля, а 10 марта – вторая. Таким образом, наша страна стала одной из 25 избранных, которые смогли протестировать инновацию.

В то же время энергетики ДТЭК непрерывно работают над восстановлением электроснабжения в населенные пункты в тех областях, которые обесточены после вражеских обстрелов. Благодаря аварийным бригадам, свет снова подают в квартиры более 10 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях.

Ранее компания ДТЭК вместе с Нафтогазом обратилась в международные энергетические ассоциации с убедительной просьбой остановить сотрудничество с Россией.