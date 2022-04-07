Экспорт электроэнергии в ЕС – почему это важно для Украины

Зачем Украине экспортировать электроэнергию в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для Украины будет важно продолжать экспорт электроэнергии в Европу для поддержания стабильной работы энергосистемы в условиях российской войны.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью изданию "РБК-Украина".

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"Для нас сейчас очень важен экспорт. Поскольку резервы у нас существенные и нам нужно скачать энергосистему и обеспечить поступление средств на энергорынок", – сказал Галущенко.

Он подчеркнул, что во время войны уровень платежей за электроэнергию упал, а ее экспорт в ЕС позволит частично компенсировать эти потери.

Министр добавил, что ведомство активно работает над обеспечением коммерческих перетоков для экспорта электроэнергии. На данный момент экспортные поставки составляют около 200 МВт, и министерство хочет увеличить их до 2000 МВт.

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Продажа зеленой электроэнергии

В конце марта, впервые с начала в Украине полномасштабной войны, состоялись два аукциона по продаже зеленой электроэнергии.

По данным госпредприятия "Гарантированный покупатель", к украинской зеленой энергии был проявлен большой интерес, несмотря на большое количество предложения и даже профицит этого ресурса.

За эти аукционы удалось реализовать 95% выставленной на продажу "чистой" электроэнергии, или чуть больше 27 тыс. МВт-час.

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"Сегодня" также писали, зачем в Украине массово устанавливают солнечные батареи на объекты ГТС, и рассказывали, как украинская энергосистема может помочь ЕС.