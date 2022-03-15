Энергетики ДТЭК вернули свет еще 16 тыс. семей в Киевской и Донецкой областях

В Украине возобновляют подачу света, несмотря на боевые действия / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Из-за обстрелов оккупантов ежедневно в разных населенных пунктах по Украине случаются аварии и у тысяч семей исчезает свет. Над восстановлением снабжения электроэнергией в зоне боевых действий работают монтеры ДТЭК.

О работе компании во время военных действий сообщает пресс-служба ДТЭК.

Реклама

Донецкая область

"За 14 марта наши ремонтные бригады полностью или частично вернули свет в 15 населенных пунктов для 6200 семей в Константиновском, Ясиноватском, Марьинском, Лиманском, Бахмутском и Покровском районах области", – говорится в сообщении.

Работы по восстановлению подачи света продолжаются. Специалисты работают в тех регионах, где относительно безопасно.

Вернуть свет удалось и в Святогорскую лавру, пострадавшую от авиаудара 12 марта.

В настоящее время в Донецкой области света нет в 194 населенных пунктах.

Реклама

"Самая сложная ситуация сохраняется в г. Мариуполь, где из-за регулярных обстрелов и отсутствия возможности провести ремонт электросетей, без света остаются более 200 тысяч семей в городе. Ситуация осложнена активными боевыми действиями в городе, которые не прекращаются уже более недели", – сообщают в ДТЭК.

Киевская область

"За 14 марта наши аварийные бригады полностью или частично вернули свет для 10 000 семей, проживающих в 46 населенных пунктах Киево-Святошинского, Бориспольского, Макаровского и Ставищенского районов", – пишут в компании.

В Киевской области без света сейчас 562 населенных пункта. Чтобы его восстановить, уже в течение 20 суток работают 30 аварийных бригад. Чтобы добраться до мест повреждений, энергетики сотрудничают с местной теробороной и ВСУ.

Отключение от энергосистемы РФ

Отсоединение Украины от совместной с Россией и Беларусью энергосистемы в правительстве планировали уже давно. Ожидалось, что этот процесс состоится в 2023 году, однако война внесла свои коррективы.

До начала военного положения, в течение 24–26 февраля, в Украине планировали протестировать работу энергосистемы в изолированном режиме. Но сложилось так, что пришлось экстренно отсоединиться от системы страны-агрессора и синхронизироваться с европейской ENTSO-E.

Реклама

По примеру Украины, от России решили уйти и страны Балтии. Предварительно Латвия, Литва и Эстония планируют отключиться от энергопространства с РФ и Беларусью до 2025 года, но надеются на более быстрые перспективы.

Ранее мы рассказывали, что после введения санкций против России и эмбарго на закупку у страны-агрессорки газа и нефти резко упал спрос на черное золото.