Делают невозможное: аварийные бригады ДТЭК ежедневно возвращают свет тысячам семей

Действия оккупантов привели к сложной ситуации с электроснабжением в Киевской области

Работники ДТЭК ежедневно восстанавливают свет в тысячи домов / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

От 5 до 10 тысяч семей в Киевской области каждый день снова получают свет в дома. Над восстановлением снабжения электроэнергией в зоне боевых действий без перерыва работают монтеры ДТЭК.

Об этом рассказал исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук.

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За день работники ДТЭК восстанавливают свет, в среднем, нескольким десяткам населенных пунктов. Это до 10 тысяч потребителей в сутки.

Из-за частых обстрелов со стороны российского агрессора, аварийные бригады не всегда могут сразу добраться до поврежденных объектов и осуществить ремонт. Однако монтеры пытаются оперативно обеспечить подачу света в дома украинцев.

Ситуация с электроснабжением

В течение 10 марта энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение в 24 населенных пунктах Донецкой и Киевской областей – это более 10 тысяч семей. За сутки 11 марта удалось вернуть свет в 7 тысяч домов на территории Киевской области.

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Самая сложная ситуация с электроэнергией в Мариуполе. В связи с агрессивными действиями российских оккупантов, осуществить ремонт сети не удается уже несколько дней.

Ранее мы сообщали, что в работе по восстановлению и поддержанию объектов критической инфраструктуры работникам ДТЭК будут помогать терминалы Starlink.

Руководство компании также ожидает скорого присоединения украинской энергосистемы к европейской ENTSO-E.