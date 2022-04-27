Энергетики вернули свет 50 тысячам семей на Донбассе и в Киевской области: где продолжаются работы

Энергетики восстанавливают свет в Киевской области и на Донбассе / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки аварийно-ремонтные бригады вернули свет около 50 тысячам семей в 26 населенных пунктах Киевской и Донецкой областей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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На Киевщине вернули свет для 5 085 домов. Возобновлено электроснабжение 12 сел в Вышгородском и Бучанском районах.

Пока без света остаются 38 тысяч домохозяйств более чем в 90 населенных пунктах.

"27 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения в еще 28 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Также продолжаются работы по возвращению света по заявкам потребителей, возвращающихся в свои дома на освобожденных территориях", – сообщили в ДТЭК.

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Несмотря на сложную ситуацию в Донецкой области, энергетики вернули свет в более чем 44 тыс. семей в 14 населенных пунктах в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"В настоящее время без света пока остаются жители 234 населенных пунктов в Донецкой области. Активные боевые действия в регионе продолжаются. Наиболее сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское", – сообщили в компании.

Специалисты компании начинают возобновлять электроснабжение только после разрешения Вооруженных сил Украины.

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