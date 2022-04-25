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СЕГОДНЯ Industry Компании

Укртелеком возобновил интернет в 90% населенных пунктов Киевской области

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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25 апреля, 17:53
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Украинцы снова обеспечены доступом к сети, а инфраструктуру продолжают ремонтировать
Украинцы из Киевской области снова с интернетом
Украинцы из Киевской области снова с интернетом / Фото: Коллаж: Сегодня, Укртелеком

На территории Киевской области, освобожденной от российских захватчиков, Укртелеком продолжает восстанавливать инфраструктуру.

Как сообщили в пресс-службе компании, работают более 750 технологических площадок оператора, включая поврежденные из-за активных боевых действий в регионе.

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Все работы аварийные бригады координируют с пиротехническими подразделениями ГСЧС, проводящими разминирование освобожденных городов и сел. Ремонты производились в разных населенных пунктах:

  • Буче;
  • Ирпене;
  • Гостомеле;
  • Макарове;
  • Иванкове и др.

В настоящее время интернет от Укртелекома доступен в 130 населенных пунктах, охваченных в Киевской области сетью оператора.

Интернет в Украине во время войны

Раньше мы рассказывали, что среди украинцев растет спрос на домашний интернет. В частности, в апреле на 30% возросло количество подключений к оптическому интернету в Укртелекоме, по сравнению с мартом 2022 года.

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Больше всего новых пользователей домашнего интернета со времени полномасштабной войны подключили в Винницкой и Хмельницкой областях. Среди новых абонентов немало внутренне перемещенных лиц.

В условиях военного положения украинцы могут воспользоваться мобильным интернетом бесплатно. Starlink Илона Маска также должно стать общедоступным в Украине.

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