Укртелеком відновив інтернет у 90% населених пунктів Київської області

Українці знову забезпечені доступом до мережі, а інфраструктуру продовжують ремонтувати

Українці з Київської області знову з інтернетом / Фото: Колаж: Сьогодні, Укртелеком

На території Київської області, яку звільнили від російських загарбників, Укртелеком продовжує відновлювати інфраструктуру.

Як повідомили у пресслужбі компанії, працюють понад 750 технологічних майданчиків оператора, включно з тими, що були пошкоджені через активні бойові дії в регіоні.

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Усі роботи аварійні бригади координують з піротехнічними підрозділами ДСНС, які проводять розмінування звільнених міст і сіл. Ремонти здійснювали в різних населених пунктах:

Бучі;

Ірпені;

Гостомелі;

Макарові;

Іванкові та ін.

Наразі інтернет від Укртелекому доступний у 130 населених пунктах, охоплених в Київській області мережею оператора.

Інтернет в Україні під час війни

Раніше ми розповідали, що серед українців зростає попит на домашній інтернет. Зокрема у квітні на 30% зросла кількість підключень до оптичного інтернету в Укртелекомі, у порівнянні з березнем 2022 року.

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Найбільше нових користувачів домашнього інтернету з часу повномасштабної війни підключено на Вінниччині та Хмельниччині. Серед нових абонентів чимало внутрішньо переміщених осіб.

В умовах воєнного стану українці можуть скористатися мобільним інтернетом безкоштовно. Starlink Ілона Маска також має стати загальнодоступним в Україні.