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СЬОГОДНІ Industry Компанії

Серед українців зростає попит на домашній інтернет – де підключаються найбільше

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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21 квітня, 15:50
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В Україні відновлюється попит на підключення до оптичного Інтернету
Все більше українців замовляє підключення інтернету додому
Все більше українців замовляє підключення інтернету додому / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

У квітні на 30% зросла кількість підключень до оптичного інтернету, у порівнянні з березнем 2022 року, в Укртелекомі.

Про це свідчать дані компанії – попри війну, останнім часом українці все частіше замовляють послугу з підключення до всесвітньої Мережі.

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Найбільше нових користувачів домашнього інтернету з часу повномасштабної війни підключено на Вінниччині та Хмельниччині. Серед нових абонентів чимало внутрішньо переміщених осіб.

В Укртелекомі планують щотижня підключати до мережі 1500 абонентів. Це майже половина від максимальної кількості включень за місяць, яка була до війни.

Розвиток інфраструктури

Ще до початку вторгнення Росії в Україну, в 2022 році компанія активно розвивала телеком-інфраструктуру в країні. Від початку року збудували майже 3000 кілометрів волоконно-оптичних ліній зв’язку.

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Окрім цього, у першому кварталі підключили до швидкісного оптичного інтернету понад 360 об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема:

  • 77 медичних та освітніх закладів;
  • 29 територіальних громад.

Вже після 24 лютого інтернетом почали забезпечувати 27 соціальних об’єктів, яких підключили до мережі Укртелекому. Від початку року зросла кількість фізичних осіб, які почали користуватися послугами компанії – майже 25 тисяч клієнтів, понад 3500 з яких підключилися вже під час війни.

Раніше ми розповідали, як українці можуть отримати безкоштовний мобільний інтернет під час війни. Starlink Ілона Маска також має стати загальнодоступним в Україні.

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Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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