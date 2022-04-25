Ремонтують лінії після обстрілів: енергетики забезпечили світлом понад 125 тис. родин

Аварійні бригади продовжують працювати у Київській та Донецькій областях

Лінії електропередач продовжують ремонтувати / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

З 18 до 24 квітня українські енергетики відновили подачу електроенергії до 125 тисяч домівок.

Як повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, знову зі світлом користувачі з Київської та Донецької областей, будинки яких були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

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Йдеться про понад 34 тис. сімей із 78 містечок та сіл у Київській області, а також 83,6 тис. сімей із 116 населених пунктів у Донецькій області. Це 58% від тих, хто залишився без світла у зв’язку з бойовими діями.

Найскладнішими напрямками залишаються Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Тут тривають бої з окупантами, тож електромережі та підстанції постійно зазнають пошкоджень.

"У тих самих населених пунктах доводиться регулярно проводити ремонти", – наголосили в компанії.

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Продовжують працювати

Аварійні бригади працюють без перерви від початку війни та забезпечують електропостачання до українських міст і сіл. Енергетики співпрацюють зі Збройними силами України, які забезпечують захист ремонтних команд.

25 квітня мають намір відремонтувати мережі у Київській області. Це 12 населених пунктів з Бучанського району і 7 – з Вишгородського.

Допомога країнам ЄС

Українська енергосистема синхронізувалась з європейською, що дозволить ЄС поступово відмовитися від російських енергоносіїв. І Україна йому в цьому допоможе.

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Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначив, що у квітні українську електроенергію вже почали експортувати до Польщі. Зараз це невеликі об’єми й весь процес наразі тестують.

Раніше ми розповідали, що в умовах воєнного стану в Україні зафіксували спад рівня платежів за електроенергію. Дефіцит ліквідності на енергоринку сягає 250 млн євро на місяць, усе через те, що багато українців покинули рідні домівки, а частина підприємств не працюють. Дізнайтеся також, як сплачувати рахунки за світло під час війни.