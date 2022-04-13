Експорт електроенергії в країни ЄС – у Міненерго пояснили, чому це важливо для України

Падіння рівня платежів в умовах розпочатої Росією війни спровокувало дефіцит ліквідності на енергоринку України в розмірі близько 250 мільйонів євро на місяць.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає видання Економічна правда.
За його словами є два варіанти виходу з цієї ситуації. Так, дефіцит можна покрити за рахунок фінансової допомоги партнерів, або ж за рахунок розширення експорту української електроенергії до європейських країн.
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"По-перше, ми звернулися до міжнародних фінансових організацій з відповідним запитом", – додав Галущенко.
Другий шлях вирішення проблеми – дозвіл комерційного експорту електроенергії з України в значущих обсягах, що дало б змогу суттєво знизити розміри цих потенційних кредитів.
"Відсутність ліквідності може призвести до краху і банкрутства всієї енергосистеми", – резюмував він.
Нагадаємо, з початку війни був зафіксований спад електроенергії на 35%, а платежів – приблизно на 60%.
Як платити за світло під час війни
Оплачувати комунальні послуги під час війни дуже важливо, якщо у вас є така можливість, оскільки це допомагає підтримувати економіку та комунальних працівників, які працюють навіть ризикуючи життям.
Але платити за комунальні послуги потрібно безпечно, і під час війни є кілька способів, щоб це зробити, навіть якщо ви не отримали паперову платіжку.
Сплатити рахунок за електроенергію можна, прийшовши у відділення банку. Касиру потрібно назвати особовий рахунок, адресу, ПІБ власника, а реквізити постачальника можна взяти з рахунків за попередні місяці. Тоді ви зможете дізнатися про суму, яку потрібно внести, і зробити це на місці.
Якщо вас обслуговує компанія YASNO, ви зможете сплатити за цю послугу через особистий кабінет або за допомогою чат-ботів у месенджерах.
Також є спеціальні онлайн-сервіси, наприклад:
- Приват24;
- Monobank (мобільний додаток);
- Portmone;
- iPay;
- EasyPay.
Раніше ми писали, навіщо в Україні масово встановлюють сонячні батареї на об’єкти ГТС, та розповідали, як українська енергосистема може допомогти ЄС.