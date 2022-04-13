Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Экспорт электроэнергии в страны ЕС – в Минэнерго объяснили, почему это важно для Украины

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 апреля, 14:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Министр энергетики рассказал о последствиях для отрасли из-за войны с Российской Федерацией
На энергорынке Украины из-за войны с РФ значительно снизился объем платежей
На энергорынке Украины из-за войны с РФ значительно снизился объем платежей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Падение уровня платежей в условиях начатой Россией войны спровоцировало дефицит ликвидности на энергорынке Украины в размере около 250 миллионов евро в месяц.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает издание Экономическая правда.

Реклама

По его словам, есть два варианта выхода из этой ситуации. Так, дефицит можно покрыть за счет финансовой помощи партнеров, или же за счет расширения экспорта украинской электроэнергии в европейские страны.

"Во-первых, мы обратились в международные финансовые организации с соответствующим запросом", – добавил Галущенко.

Второй путь решения проблемы – разрешение коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в значительных объемах, что позволило бы существенно снизить размеры этих потенциальных кредитов.

Реклама

"Отсутствие ликвидности может привести к краху и банкротству всей энергосистемы", – резюмировал он.

Напомним, с начала войны был зафиксирован спад электроэнергии на 35%, а платежей – примерно на 60%.

Как платить за свет во время войны

Оплачивать коммунальные услуги во время войны очень важно, если у вас есть такая возможность, поскольку это помогает поддерживать экономику и коммунальных работников, даже рискуя жизнью.

Реклама

Но платить за коммунальные услуги нужно безопасно, и во время войны есть несколько способов, чтобы это сделать, даже если вы не получили бумажную платежку.

Заплатить за электроэнергию можно, придя в отделение банка. Кассиру нужно назвать лицевой счет, адрес, ФИО владельца, а реквизиты поставщика можно взять со счетов за предыдущие месяцы. Тогда вы сможете узнать сумму, которую нужно внести, и сделать это на месте.

Если вас обслуживает компания YASNO, вы можете оплатить эту услугу через личный кабинет или с помощью чат-ботов в мессенджерах.

Также есть специальные онлайн-сервисы, например:

  • Приват24;
  • Monobank (мобильное приложение);
  • Portmone;
  • iPay;
  • EasyPay.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агрессору
Новые санкции ЕС
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Черное золото
Байден разрушил планы Кремля
Новые цены на нефть
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Надежный тыл
Помочь Героям!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
26,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять