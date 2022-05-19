Энергетики завершили работу в четырех районах – почти 8000 семей в Донецкой области снова со светом

Енергетики продовжують ремонтувати лінії у зонах бойових дій / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

На протяжении 18 мая энергетики ДТЭК полностью или частично возобновили электроснабжение 11 населенных пунктов.

Как сообщили в компании Рината Ахметова, снова со светом 7,7 тыс. семей в Донецкой области.

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"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети прилагают максимум усилий для их восстановления", – заверили энергетики.

Какие районы со светом?

В среду обеспечили электроснабжение потребителей в Бахмутском, Покровском, Волновахском и Краматорском районах области. Без света пока остались жители 281 населенного пункта. Самые сложные направления:

Лиманский;

Авдеевский;

Марьинский;

Торецкий;

Бахмутский;

Великоновоселковский.

"Чтобы восстанавливать электросети в этих районах, специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины", – добавили в ДТЭК.

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Миллионные инвестиции

Компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 300 млн грн на восстановление разрушенных войной электрических сетей в Киевской области. По словам гендиректора Максима Тимченко, это стало беспрецедентной по своим масштабам ремонтной кампанией.

За 45 дней восстановили 10 тыс. линий электропередачи и около 3 тыс. трансформаторных подстанций. Над ремонтами работало более 1000 специалистов компании и 150 аварийных бригад. Это позволило как можно скорее вернуть свет 260 тыс. семей в Киевской области после освобождения территорий от российских захватчиков.

"С первого дня войны наши энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинских граждан", – сообщил Тимченко.

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В целом с конца февраля энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 1,6 млн семей в 5 регионах. Это Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Одесская области и Киев.

Раньше мы рассказывали, что украинские защитники получили от компании ДТЭК автомобили для фронта, а также писали, как компания совместно с Фондом Рината Ахметова занимается благотворительностью во время войны.