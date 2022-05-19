Енергетики завершили роботу в чотирьох районах – майже 8000 родин у Донецькій області знову зі світлом

Енергетики продовжують ремонтувати лінії в зонах бойових дій / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Упродовж 18 травня енергетики ДТЕК повністю або частково відновили електропостачання 11 населених пунктів.

Як повідомили в компанії Ріната Ахметова, знову зі світлом 7,7 тис. родин у Донецькій області.

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"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі докладають максимум зусиль для їх відновлення", – запевнили енергетики.

Які райони зі світлом?

Так, у середу забезпечили електропостачання споживачів у Бахмутському, Покровському, Волноваському та Краматорському районах області. Без світла поки що залишилися жителі 281 населеного пункту. Найскладніші напрямки:

Лиманський;

Авдіївський;

Мар’їнський;

Торецький;

Бахмутський;

Великоновосілківський.

"Щоб відновлювати електромережі в цих районах, фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України", – додали в ДТЕК.

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Мільйонні інвестиції

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала 300 млн грн на відновлення зруйнованих війною електричних мереж Київської області. За словами гендиректора Максима Тімченка, це стало безпрецедентною за своїми масштабами ремонтною кампанією.

За 45 днів відновили 10 тис. ліній електропередачі та майже 3 тис. трансформаторних підстанцій. Над ремонтами працювало понад 1000 фахівців компанії і 150 аварійних бригад. Це дозволило якнайшвидше повернути світло 260 тис. сімей у Київській області після звільнення територій від російських загарбників.

"З першого дня війни наші енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло до будинків українських громадян", – повідомив Тімченко.

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Загалом від кінця лютого енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 1,6 млн сімей у 5 регіонах. Це Київська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська області та місто Київ.

Раніше ми розповідали, що українські захисники отримали від компанії ДТЕК автомобілі для фронту, а також писали, як компанія спільно з Фондом Ріната Ахметова займається благодійністю під час війни.