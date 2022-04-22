Еще одна страна откажется от российского газа и угля – сроки

Кто отказался от газа и угля агрессора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нидерланды полностью откажутся от закупки российского газа и угля до конца этого года.

Об этом заявил министр климата и энергетики Нидерландов Роб Эттен, передает издание NOS.

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На ближайшую зиму газохранилища будут максимально заполнены, заниматься этим будут энергетические и другие компании.

Газохранилище Bergermeer на 70% заполнит государственная компания Energie Beheer Nederland. Общие расходы оцениваются в 623 млн. евро и могут меняться в зависимости от цены на голубое топливо.

Кроме этого планируется увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ). Для него подготовлены газовые терминалы в Роттердаме и Эемсхафене.

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Относительно импорта угля, то для всего Евросоюза он должен завершиться уже 11 августа, ведь именно такие санкции Европа приняла в последний раз.

На сколько России важен газ?

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, что бы не пытался утверждать Кремль, но энергоресурсы остаются главным двигателем экономики РФ, особенно природный газ.

Добычей этого топлива практически монопольно занимается компания "Газпром", которая по сути кормит весь путинский режим.

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Охрименко считает, что если газовый гигант потерпит крах, это приведет к краху всего правления Путина, который фактически прибрал компанию к рукам.

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