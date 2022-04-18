Есть проблемы со спросом на электроэнергию: как Украина готовится к новому отопительному сезону

Как идет подготовка к новому отопительному сезону / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Отопительный сезон в Украине закончился. Он был сложным, особенно в течение последних месяцев, когда Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину.

О том, как страна готовится к следующему отопительному сезону, рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев в эфире Украина 24.

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Украина успешно прошла тестирование в изолированном режиме

Перед началом эскалации украинская энергосистема начала тестирование в изолированном режиме, чтобы доказать, что она способна в будущем быть частью объединенной энергосистемы ЕС. По словам Салеева, оно должно было продолжаться 3 дня, однако процесс затянулся на 3 недели.

"На протяжении этих трех недель было все: и отключение блоков тепловой генерации, и отключение атомных блоков, и разрушение железнодорожной инфраструктуры, и логистически невозможно было доставлять топливо на тепловые станции. Но украинская энергосистема справилась с вызовами. Тепловая генерация доказала, что она может эффективно балансировать всю энергосистему. И за эти 3 недели мы доказали, что имеем всю возможность, чтобы быть объединенными с энергосистемой ЕС. И именно 16 марта, это важное событие было, мы объединились со странами ЕС, граничащими с Украиной, по проводам, и уже больше месяца работаем как часть крупной энергосистемы", – рассказал гендиректор ДТЭК.

Он добавил, что энергетики постоянно работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение в те населенные пункты, где велись активные боевые действия. Сейчас привлекают работников из тех регионов, которые менее пострадали от боевых действий, чтобы свет в домах украинцев восстановить как можно скорее.

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Есть проблемы с уменьшением спроса на электроэнергию

Салеев отметил, что для того чтобы накапливать уголь, проводить ремонт оборудования на электростанциях, нужно привлекать средства. И единственный путь для всей энергосистемы Украины – дальнейшее расширение сотрудничества с европейским энергообществом.

"Работаем, чтобы была возможность поставлять нашу электроэнергию, продавать на европейские рынки. Это будет направление для привлечения средств, чтобы восстанавливать энергоинфраструктуру, готовиться к отопительному сезону, чтобы шахтеры могли добывать уголь без помех и дальше получать оборудование и зарплату", – отметил Салеев.

Увеличатся ли в ближайшее время тарифы на электроэнергию

Раньше мы рассказывали, что тарифы на электроэнергиюне будут расти для тех, кто будет потреблять до 250 кВт*ч в месяц. Цена будет составлять 1,44 грн за кВт*час. Такая "заморозка" будет длиться некоторое время.

"Продолжаем минимум на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 гривны 44 копеек за киловатт для тех, кто потребляет менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан", – сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент добавил, что сейчас уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. А вот предыдущий прошёл успешно для Украины.

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"При всем "вангировании" тарифы не выросли. Веерных отключений не было. Снабжение не срывалось даже в военное время", – заметил Зеленский.

"Сегодня" также писали, что украинцам стали приходить новые платежки за воду, и рассказывали, какая коммуналка в европейских странах.