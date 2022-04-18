Є проблеми з попитом на електроенергію: як Україна готується до нового опалювального сезону

Як іде підготовка до нового опалювального сезону / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Опалювальний сезон в Україні закінчився. Він був складним, особливо протягом кількох останніх місяців, коли Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Про те, як країна готується до наступного опалювального сезону, розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв в ефірі Україна 24.

Реклама

Україна успішно пройшла тестування в ізольованому режимі

Перед початком ескалації українська енергосистема почала тестування в ізольованому режимі, щоб довести, що вона здатна у майбутньому бути частиною об'єднаної енергосистеми ЄС. За словами Салєєва, воно мало тривати 3 дні, однак процес затягнувся на 3 тижні.

"Протягом цих трьох тижнів було все: і відключення блоків теплової генерації, і відключення атомних блоків, і руйнування залізничної інфраструктури, і логістично неможливо було доставляти паливо на теплові станції. Але українська енергосистема впоралася з викликами. Теплова генерація довела, що вона може ефективно балансувати всю енергосистему. І за ці 3 тижні ми довели, що маємо усю змогу, аби бути об'єднаними з енергосистемою ЄС. І саме 16 березня, це важлива подія була, ми об'єдналися з країнами ЄС, які межують з Україною, по дротах, і вже більше місяця працюємо як частина великої енергосистеми", – розповів гендиректор ДТЕК.

Він додав, що енергетики постійно працюють над тим, аби відновити електропостачання до тих населених пунктів, де велися активні бойові дії. Зараз залучають працівників з тих регіонів, які менш постраждали від бойових дій, аби світло у домівках українців відновити якомога швидше.

Реклама

Є проблеми зі зменшенням попиту на електроенергію

Салєєв зазначив, що аби накопичувати вугілля, проводити ремонт обладнання на електростанціях, потрібно залучати кошти. І єдиний шлях для всієї енергосистеми України – подальше розширення співпраці з європейським енерготовариством.

"Працюємо, щоб була змога постачати нашу електроенергію, продавати на європейські ринки. Це буде напрямок для залучення коштів, щоб відновлювати енергоінфраструктуру, готуватися до опалювального сезону, щоб шахтарі мали змогу добувати вугілля без перешкод і далі отримувати обладнання і зарплату", – зазначив Салєєв.

Чи зростуть найближчим часом тарифи на електроенергію

Раніше ми розповідали, що тарифи на електроенергіюне зростатимуть для тих, хто споживатиме до 250 кВт*год на місяць. Ціна становитиме 1,44 грн за кВт*год. Таке "замороження" триватиме певний час.

"Продовжуємо щонайменше на наступні пів року дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривні 44 копійок за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. Це 80% наших громадян", – повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент додав, що зараз вже почалася підготовка до наступного опалювального сезону. А от попередній пройшов успішно для України.

Реклама

"При всьому "вангуванні" тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час", – зауважив Зеленський.

"Сьогодні" також писали, що українцям почали приходити нові платіжки за воду, і розповідали, яка комуналка у європейських країнах.