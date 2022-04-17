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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Енергетики повертають світло у Броварах – коли завершиться ремонт

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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17 квітня, 18:01
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Розповідаємо, коли у Броварах повністю відновлять електропостачання
У Броварах відновлюють світло після обстрілу
У Броварах відновлюють світло після обстрілу / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики продовжують працювати над відновленням електроенергії у місті Бровари, яке зранку у неділю, 17 квітня зазнало обстрілів з боку РФ.

Через ворожий обстріл в Броварському районі була пошкоджена підстанція, що живить понад 25 000 мешканців Броварів, повідомляє пресслужба ДТЕК.

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Зазначається, що більшій частині клієнтів світло повернули вже за 3 години. Повністю повернути світло для міста енергетики планують до кінця дня.

Крім того, в ДТЕК повідомили, що за минулу добу відновили електропостачання для 7057 родин у 23 населених пунктах на звільненій від окупантів території Київської області.
Зокрема, світло повернули в населені пункти Вишгородського району. Також частково вдалося подати напругу у смт. Гостомель, м. Ірпінь, м. Буча.

Аварійні бригади ДТЕК продовжують відновлення електропостачання в населених пунктах Київщини, звільнених Збройними силами України від російських окупантів. 17 квітня заплановані роботи ще у 27 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

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Підтримка під час війни

Окрім ремонтів зруйнованих ліній електропередач, енергетичні компанії надають матеріальну підтримку військовим та гуманітарну допомогу мирному населенню. У березні ДТЕК Ахметова безкоштовно надав військовим та лікарям електроенергії на 32 млн грн.

У квітні компанія продовжує забезпечувати лікарні та військові об'єкти безкоштовним струмом у трьох областях. Допомогу з електропостачанням отримують хлібокомбінати у Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Окрім цього, для дітей переселенців запустили проєкт "Дитяча посмішка" за ініціативи ДТЕК Енерго. У Бурштині програму соціальної адаптації для дітей запустили спільно з Агентством місцевого економічного розвитку Прикарпаття.

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Раніше ми розповідали, що для українських переселенців у Запоріжжі Фонд Ріната Ахметова організував кабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, так і дітей. За останніми даними, кожна десята людина з "гарячої точки" звертається до фахівців з кризової психології та подолання травматичного досвіду.

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