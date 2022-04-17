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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Энергетики возвращают свет в Броварах – когда завершится ремонт

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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17 апреля, 18:01
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Рассказываем, когда в Броварах полностью восстановят электроснабжение
В Броварах восстанавливают свет после обстрелов
В Броварах восстанавливают свет после обстрелов / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроэнергии в городе Бровары, которое утром в воскресенье 17 апреля обстрелов со стороны РФ.

Из-за вражеских обстрелов в Броварском районе была повреждена подстанция, питающая более 25 000 жителей Броваров, сообщает прессслужба ДТЭК.

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Отмечается, что большей части клиентов свет вернули уже через 3 часа. Полностью вернуть свет для города энергетики планируют до конца дня.

Кроме того, в ДТЭК сообщили, что за минувшие сутки возобновили электроснабжение для 7057 семей в 23 населенных пунктах на освобожденной от оккупантов территории Киевской области.
В частности, свет был возвращен в населенные пункты Вышгородского района. Также частично удалось подать напряжение в пгт. Гостомель, г. Ирпень, г. Буча.

Аварийные бригады ДТЭК продолжают возобновление электроснабжения в населенных пунктах Киевщины, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов. 17 апреля запланированы работы еще в 27 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

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Поддержка во время войны

Кроме ремонтов разрушенных линий электропередач, энергетические компании оказывают материальную поддержку военным и гуманитарную помощь мирному населению. В марте ДТЭК Ахметова бесплатно предоставил военным и врачам электроэнергии на 32 млн. грн.

В апреле компания продолжает обеспечивать больницы и военные объекты бесплатным током в трех областях. Помощь с электроснабжением получают хлебокомбинаты в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Кроме того, для детей переселенцев запустили проект "Детская улыбка" по инициативе ДТЭК Энерго. В Янтаре программу социальной адаптации для детей запустили совместно с Агентством местного экономического развития Прикарпатья.

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Ранее мы говорили, что для украинских переселенцев в Запорожье Фонд Рината Ахметова организовал кабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей. По последним данным, каждый десятый человек из "горячей точки" обращается к специалистам по кризисной психологии и преодолению травматического опыта.

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