Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Ремонти тривають: коли всім жителям Київщини повернуть світло

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 квітня, 19:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, коли енергетики відновлять електропостачання всім жителям Київщини
На Київщині відновлюють світло після бойових дій
На Київщині відновлюють світло після бойових дій / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова завершить ремонти зруйнованих окупантами електромереж і відновить електропостачання всім жителям Київської області до 1 червня

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Реклама

Пошкоджено 1600 км ліній електропередач

"Станом на сьогодні в Київській області пошкоджено 1600 км ліній електропередач. ДТЕК об'єднав всі ресурси і можливості та спрямував їх на те, щоб вже 1 червня всі мешканці області були зі світлом", сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час робочої поїздки по Київській області 16 квітня.

Для прискорення відновлюваних робіт компанія залучила додаткові аварійно-ремонтні бригади з Дніпропетровщини та Одещини.

Головне завдання компанії – максимально швидко повернути електроенергію жителям Київщини, тому зараз світло підключають за тимчасовими схемами, після чого ДТЕК розпочне відновлення електропостачання за постійною схемою, що вимагатиме більше часу та фінансових ресурсів.

За останню добу електромонтери компанії відновили електропостачання для 47 338 родин у 27 містах та селах Київської області і наразі ведуться роботи ще у 30 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

Реклама

Нагадаємо, в Ірпені енергетикам ДТЕК вдалося відновити роботу ключової підстанції, яка забезпечувала світлом більшу частину міста. Також енергетики відновили електропостачання в Бучі – зокрема центральної лікарні міста, а також повернули електроенергію до резервуарів чистої води та станції пожежної служби.

Підтримка під час війни

Окрім ремонтів зруйнованих ліній електропередач, енергетичні компанії надають матеріальну підтримку військовим та гуманітарну допомогу мирному населенню. У березні ДТЕК Ахметова безкоштовно надав військовим та лікарям електроенергії на 32 млн грн.

У квітні компанія продовжує забезпечувати лікарні та військові об'єкти безкоштовним струмом у трьох областях. Допомогу з електропостачанням отримують хлібокомбінати у Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Реклама

Окрім цього, для дітей переселенців запустили проєкт "Дитяча посмішка" за ініціативи ДТЕК Енерго. У Бурштині програму соціальної адаптації для дітей запустили спільно з Агентством місцевого економічного розвитку Прикарпаття.

Проєкт діє з початку березня та отримав численні позитивні відгуки як від батьків, так і дітей. За цей час встигли провести понад 20 майстер-класів для понад 600 наймолодших учасників.

Раніше ми розповідали, що для українських переселенців у Запоріжжі Фонд Ріната Ахметова організував кабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, так і дітей. За останніми даними, кожна десята людина з "гарячої точки" звертається до фахівців з кризової психології та подолання травматичного досвіду.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Зелена трансформація України
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агресору
Нові санкції ЄС
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Чорне золото
Байден зруйнував плани Кремля
Нові ціни на нафту
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Надійний тил
Допомогти Героям!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти