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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Госпіталь в Ірпені та житлові будинки: енергетики повертають світло на звільнені території

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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14 квітня, 14:22
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Аварійні бригади енергетиків продовжують працювати на звільнених від окупантів територіях
Звільнені від росіян райони повертаються до нормального життя
Звільнені від росіян райони повертаються до нормального життя / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Упродовж 13 квітня енергетики повернули світло до 7 579 родин у Київській області. Це 35 населених пунктів у Київській області, які звільнили від російських загарбників.

Як повідомили у компанії ДТЕК, знову зі світлом також госпіталь в місті Ірпінь.

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Ремонтні бригади без перерви працюють уже 50 днів. Вони оперативно відновлюють електропостачання до сіл і містечок Київської області, які постраждали від обстрілів.

Робота відбувається у співпраці зі Збройними силами України. Зокрема, вже частково вдалося повернути світло в Бучанському районі в населені пункти:

  • Макарів;
  • Шпитьки;
  • Гореничі;
  • Петрушки;
  • Дмитрівка;
  • Стоянка;
  • Бузова;
  • Мрія;
  • Гурівщина;
  • Святопетрівське.

Окрім цього, знову з електроенергією 12 сіл та селищ у Броварському районі. Частково відновили подачу світла до 7 населених пунктів у Вишгородському районі, зокрема в Чорнобиль, Оташів та Оране.

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Спільна робота з однією метою

Над відновленням електропостачання довкола столиці працюють усі оператори системи розподілу ДТЕК Мережі. Київським енергетикам допомагають колеги з Одеської та Дніпропетровської області.

Спершу території розміновують працівники спецслужб, а тоді до роботи приступають ремонтні бригади. Насамперед відновлюють високовольтні лінії, від яких залежать цілі сіла й міста. Далі ремонтують розподільні мережі, які відповідають за світло в окремих будинках.

Наразі знеструмлено 231 населений пункт у Київській області. Упродовж 14 квітня енергетики мають намір відновити електропостачання до 40 сіл в Броварському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах.

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Боротьба за світло

Від початку війни лише в Київській області окупанти зруйнували понад 1600 км електромереж. Енергетики щодня оперативно ремонтують об’єкти, де це можливо. Однак заміна й будівництво нових ліній займе кілька тижнів після звільнення територій.

Повністю відновити електропостачання в Києві та околицях планують до кінця травня. Аварійні бригади приступають до роботи після отримання дозволу від ЗСУ та після того, як там закінчать працювати сапери. Днями світло вдалося повернути до:

  • лікарень Ірпеня;
  • пологового будинку у Ворзелі;
  • заживити ірпінський водоканал.

Активні роботи щодо відновлення електропостачання проводяться у Чернігівській, Житомирській, Харківській та Сумській областях, звідки Збройні сили України вибили окупантів на початку квітня.

Окрім ремонтів зруйнованих ліній електропередач, енергетичні компанії надають матеріальну підтримку військовим та гуманітарну допомогу мирному населенню. У березні ДТЕК Ахметова безкоштовно надав військовим та лікарям електроенергії на 32 млн грн.

Раніше ми писали, що в Європі закликають українську владу зберегти досягнення реформи енергетичного ринку та продовжити інтеграцію в єдиний ринок країн ЄС.

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