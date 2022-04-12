Боротьба за світло: як енергетики відновлюють електропостачання на звільнених територіях

Російські окупанти зруйнували тисячі кілометрів електромереж, їх оперативно ремонтують українські енергетики

Аварійні бригади ДТЕК продовжують забезпечувати споживачів світлом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти зруйнували понад 1600 км електричних мереж у Київській області. Енергетики ДТЕК Ріната Ахметова скерували всі сили для відновлення електропостачання регіону.

Залучено додаткові бригади з Одеської та Дніпропетровської областей. На заміну пошкоджених ліній електропередач та будівництво нових знадобиться кілька тижнів. Влада очікує, що повною мірою електропостачання передмістя Києва та північної частини області буде відновлено до кінця травня.

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За перші 10 днів після звільнення Київської області від окупантів фахівці ДТЕК повернули світло у понад 50 тис. будинків з 60 населених пунктів. До роботи енергетики приступають лише після дозволу від саперів.

Ремонт мереж

Державна "Укренерго" ремонтує середньомагістральні високовольтні лінії, розподільні мережі на території області відновлює ДТЕК. На території області працює близько 100 аварійно-ремонтних бригад енергетиків.

Ми запросили наших колег з Одеської області, енергетики приїхали та допомагають київським колегам. Зараз намагаємось відновити там, де можна швидко подати електрику, а також починаємо відновлення основних мереж електропостачання, – повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Місцева влада очікує, що до кінця травня енергетики повністю відновлять електропостачання у звільнених від окупантів районах області.

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Плануємо провести відновлення енергопостачання першої черги до кінця квітня, роботи також йдуть повним ходом щодо газопостачання та ремонту відповідних об'єктів інфраструктури. Ми поки що спланували дві черги: до кінця квітня і до кінця травня. До кінця травня основні роботи ми маємо виконати, – пояснив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

ДТЕК Ріната Ахметова оприлюднив карту відновлювальних робіт в окремих районах області. Вона оновлюється у щоденному режимі.

Де відновили світло у Київській області / Фото: ДТЕК

Днями світло вдалося повернути до:

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лікарень Ірпеня;

пологового будинку у Ворзелі;

заживити ірпінський водоканал.

Влада Ірпеня розраховує, що наступної неділі критична інфраструктура Ірпеня буде підключена до електропостачання.

На сьогодні ми частково подаємо напругу на наші комунальні об'єкти. Дуже потужно працює ДТЕК, працює газове господарство. "Ірпіньводоканал" сьогодні у місті Буча на центральному водозаборі подав воду – люди можуть приходити та набирати. Також ми готуємось подати воду й у Гостомелі, й у Ворзелі. Зараз починають прокладати трубопровід від Києва до Ірпеня, і я впевнений, що за тиждень ми впораємося та подамо воду нашим ірпінчанам, – зазначив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Активні роботи щодо відновлення електропостачання проводяться у Чернігівській, Житомирській, Харківській та Сумській областях, звідки Збройні сили України вибили окупантів на початку квітня.

Подача світла

Наприклад, 11 квітня на Харківщині місцеві енергетики Харківобленерго відновили електропостачання для 16 тисяч сімей. На Чернігівщині за добу світло повернули 4,5 тис. споживачів. У звільнених районах Миколаївської області вдалося повернути світло майже в 4 тис. будинків.

Щодоби енергетики по всій країні відновлюють електропостачання в середньому у 50 тисяч домогосподарств.

Станом на 11 квітня в Україні через обстріл російських окупантів тимчасово залишаються знеструмленими близько 972 населених пунктів, це 695 тисяч споживачів.

Підтримка під час війни

Окрім ремонтів зруйнованих ліній електропередач, енергетичні компанії надають матеріальну підтримку військовим та гуманітарну допомогу мирному населенню. У березні ДТЕК Ахметова безкоштовно надав військовим та лікарям електроенергії на 32 млн грн.

У квітні компанія продовжує постачати в лікарні та військові об'єкти безплатний струм у трьох областях. Допомогу з електропостачанням отримують хлібокомбінати у Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Окрім цього, для дітей переселенців запустили проєкт "Дитяча посмішка" з ініціативи ДТЕК Енерго. У Бурштині програму соціальної адаптації для дітей запустили спільно з Агентством місцевого економічного розвитку Прикарпаття.

Проєкт діє з початку березня та отримав численні позитивні відгуки як від батьків, так і дітей. За цей час встигли провести понад 20 майстер-класів для понад 600 наймолодших учасників.

Раніше ми розповідали, що для українських переселенців у Запоріжжі Фонд Ріната Ахметова організував кабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, так і дітей. За останніми даними, кожна десята людина з "гарячої точки" звертається до фахівців з кризової психології та подолання травматичного досвіду.