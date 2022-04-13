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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Курс на євроінтеграцію: як Україна реформуватиме енергоринок

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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13 квітня, 14:07
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Євросоюз підтримує українську енергосистему в умовах війни
Українська енергосистема синхронізована з європейською
Українська енергосистема синхронізована з європейською / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Європі закликають українську владу зберегти досягнення реформи енергетичного ринку та продовжити інтеграцію в єдиний ринок країн ЄС.

Як повідомили на сайті Енергетичної спільноти Євросоюзу, у такий спосіб енергосектор України зможе швидше відновитися та подолати проблеми з ліквідністю.

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За словами комісарки ЄС з енергетики Кадрі Сімсон, для підтримки України в енергетичній сфері запустили кілька європейських ініціатив. Наприклад, нещодавно створили Фонд підтримки енергетики України.

Підтримка України

Міжнародні фінансові організації та уряди країн можуть передавати гроші на підтримку українського енергетичного сектора через Фонд. Перший внесок зробила влада Данії.

Секретаріат Енергетичної спільноти виступає довіреною особою Фонду і посередником між донорами та владою України. Єдиною умовою для отримання грошей в Україні є продовження реформ енергоринку та курс на інтеграцію з ЄС.

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Енергосистема в умовах війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні щодня обстрілюють лінії електропередач та підстанції. Аварійні бригади без перерви працюють та оперативно відновлюють об’єкти за підтримки Збройних сил, де це можливо.

З огляду на воєнний стан, українська енергосистема екстрено приєдналася до європейської ENTSO-E – швидше, ніж планувалося. Інтеграція в єдину енергосистему ЄС дозволить безперебійно постачати електроенергію споживачам і не співпрацювати з Росією та Білоруссю.

Генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко наголошував, що хоч зараз система стабільна, державні оператори потребують міжнародної допомоги.

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Я переконаний, що бажання України стати частиною Європи – одна з причин, чому Росія розв’язала цю війну. Коли офіційне рішення було прийнято і набуло чинності шляхом технічного приєднання української енергосистеми до європейської, майбутнє України було фактично переписане, – заявив він.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що Україна продовжить експортувати електроенергію до Європи. Резерви є, тож зараз забезпечуватимуть надходження коштів для енергоринку. На початку квітня експорт електроенергії до Польщі становив 190 МВт/год.

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