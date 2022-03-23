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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Переписали своє майбутнє: гендиректор ДТЕК пояснив важливість приєднання до енергомережі ЄС

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23 березня, 15:19
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Глава компанії "ДТЕК" розповів про перспективи України після під'єднання до європейскої енергомережі
Тимченко пояснив перспективи України після приєднання до ENTSO-E
Тимченко пояснив перспективи України після приєднання до ENTSO-E / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна стала частиною об’єднаної електромережі ЄС і відтепер її майбутнє нерозривно пов’язано з Європою.

Про це заявив генеральний директор "ДТЕК" Максим Тімченко в інтерв’ю Newsweek.

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"Я переконаний, що бажання України стати частиною Європи – одна з причин, чому Росія розв’язала цю війну. Коли офіційне рішення було прийнято і набуло чинності шляхом технічного приєднання української енергосистеми до європейської, майбутнє України було фактично переписане", – заявив Тімченко.

За словами гендиректора, підключення України до системи ENTSO-E визначило вектор розвитку української енергетики на десятиліття вперед.

"Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам за те, що після демонстрації стабільності української системи вони прийняли рішення провести прискорену процедуру синхронізації наших енергосистем, яка була раніше запланована аж на 2023 рік", – наголосив Тімченко.

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Окрім цього, очільник "ДТЕК" закликав Захід і надалі підтримувати Україну та українську економіку і попросив допомоги у захисті атомних електростанцій та гуманітарних коридорів.

Також гендиректор попросив озвучити чітку позицію щодо енергоресурсів агресора.

"Це справа моралі. Особливо для тих, хто й досі купує російські нафтопродукти. Саме вони фінансують війну проти цивілізованого світу. Ці прибутки конвертуються в кулі, якими вбивають українців", – зазначив він.

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Що змінить приєднання до ENTSO-E?

Головне у приєднанні до енергосистеми Євросоюзу – це нові гарантії енергетичної безпеки для України, оскільки раніше працювали з системою РФ та Білорусі.

Тепер якщо у нас виникне аварійна ситуація, Україна гарантовано отримає електроенергію з Європи. Якщо потрібно буде екстрено "перекрити" європейські потреби – ми також зможемо допомогти.

"Сьогодні" також писали, які ще країни хочуть від’єднатися від енергосистеми агресора, і розповідали, до чого "ДТЕК" закликали західних партнерів.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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