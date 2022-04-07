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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Експорт електроенергії в ЄС – чому це важливо для України

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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7 квітня, 12:25
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У Міністерстві енергетики розповіли, чому експорт електроенергії є дуже важливим для України
Навіщо Україні експортувати електроенергію до ЄС
Навіщо Україні експортувати електроенергію до ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для України буде важливо продовжувати експорт електроенергії в Європу для підтримки стабільної роботи енергосистеми в умовах російської війни.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

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"Для нас зараз дуже важливий експорт. Оскільки резерви у нас істотні і нам треба завантажити енергосистему і забезпечити надходження коштів для енергоринку", – сказав Галущенко.

Він наголосив, що під час війни рівень платежів за електроенергію впав, а її експорт до ЄС дасть змогу частково компенсувати ці втрати.

Міністр додав, що наразі відомство активно працює над забезпеченням комерційних перетоків для експорту електроенергії. На даний момент експортні поставки становлять близько 200 МВт, і міністерство хоче збільшити їх до 2000 МВт.

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Продаж зеленої електроенергії

Наприкінці березня, вперше з початку в Україні повномасштабної війни, відбулися два аукціони з продажу зеленої електроенергії.

За даними держпідприємства "Гарантований покупець", до української зеленої енергії було виявлено неабиякий інтерес, незважаючи на велику кількість пропозиції та навіть профіцит цього ресурсу.

За ці аукціони вдалося реалізувати 95% виставленої на продаж "чистої" електроенергії, або трохи більше 27 тис. МВт-год.

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"Сьогодні" також писали, навіщо в Україні масово встановлюють сонячні батареї на об’єкти ГТС, та розповідали, як українська енергосистема може допомогти ЄС.

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