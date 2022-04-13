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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Курс на евроинтеграцию: как Украина будет реформировать энергорынок

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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13 апреля, 14:07
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Евросоюз поддерживает украинскую энергосистему в условиях войны
Украинская энергосистема синхронизирована с европейской
Украинская энергосистема синхронизирована с европейской / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Европе призывают украинские власти сохранить достижение реформы энергетического рынка и продолжить интеграцию в единый рынок стран ЕС.

Как сообщили на сайте Энергетического сообщества Евросоюза, таким образом, энергосектор Украины сможет быстрее восстановиться и преодолеть проблемы с ликвидностью.

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По словам комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон, для поддержки Украины в энергетической сфере запустили несколько европейских инициатив. К примеру, недавно создали Фонд поддержки энергетики Украины.

Поддержка Украины

Международные финансовые организации и правительства стран могут передавать деньги в поддержку украинского энергетического сектора через Фонд. Первый вклад внесли власти Дании.

Секретариат Энергетического общества выступает доверенным лицом Фонда и посредником между донорами и властью Украины. Единственное условие для получения денег в Украине – продолжение реформ энергорынка и курс на интеграцию с ЕС.

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Энергосистема в условиях войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украине ежедневно обстреливают линии электропередачи и подстанции. Аварийные бригады без перерыва работают и оперативно восстанавливают объекты при поддержке Вооруженных сил, где это возможно.

Учитывая военное положение, украинская энергосистема экстренно присоединилась к европейской ENTSO-E – скорее, чем планировалось. Интеграция в единую энергосистему ЕС позволит бесперебойно поставлять электроэнергию потребителям и не сотрудничать с Россией и Беларусью.

Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко отмечал, что хотя сейчас система стабильна, государственные операторы нуждаются в международной помощи.

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Я убежден, что желание Украины стать частью Европы – одна из причин, почему Россия развязала эту войну. Когда официальное решение было принято и вступило в силу путем технического присоединения украинской энергосистемы к европейской, будущее Украины было фактически переписано, – заявил он.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко объяснил, что Украина продолжит экспортировать электроэнергию в Европу. Резервы есть, поэтому сейчас будут обеспечивать поступление средств на энергорынок. В начале апреля экспорт электроэнергии в Польшу составил 190 МВт/час.

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