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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Госпиталь в Ирпене и жилые дома: энергетики возвращают свет на освобожденные территории

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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14 апреля, 14:22
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Аварийные бригады энергетиков продолжают работать на освобожденных от оккупантов территориях
Освобожденные от россиян районы возвращаются к нормальной жизни
Освобожденные от россиян районы возвращаются к нормальной жизни / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В течение 13 апреля энергетики вернули свет 7 579 семей в Киевской области. Это 35 населенных пунктов в Киевской области, которые освобождены от российских захватчиков.

Как сообщили в компании ДТЭК, снова со светом также госпиталь в городе Ирпень.

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Ремонтные бригады без перерыва уже работают 50 дней. Они оперативно восстанавливают электроснабжение в села и городки Киевской области, пострадавшие от обстрелов.

Работа проходит в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины. В частности, уже частично удалось вернуть свет в Бучанском районе в населенные пункты:

  • Макаров;
  • Шпитьки;
  • Гореничи;
  • Петрушки;
  • Дмитровка;
  • Стоянка;
  • Бузовая;
  • Мечта;
  • Гуровщина;
  • Новомосковск.

Кроме этого, снова с электроэнергией 12 сел и поселков в Броварском районе. Частично восстановили подачу света в 7 населенных пунктов в Вышгородском районе, в частности, в Чернобыль, Оташев и Оране.

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Совместная работа с одной целью

Над возобновлением электроснабжения вокруг столицы работают все операторы системы распределения ДТЭК Сети. Киевским энергетикам помогают коллеги из Одесской и Днепропетровской области.

Сначала территории разминируют работники спецслужб, а затем к работе приступают ремонтные бригады. В первую очередь восстанавливают высоковольтные линии, от которых зависят целые села и города. Далее ремонтируют распределительные сети, отвечающие за свет в отдельных домах.

В настоящее время обесточено 231 населенный пункт в Киевской области. В течение 14 апреля энергетики намерены возобновить электроснабжение до 40 сел в Броварском, Бучанском, Фастовском и Вышгородском районах.

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Борьба за свет

С начала войны только в Киевской области оккупанты разрушили более 1600 к м электросетей. Энергетики ежедневно оперативно ремонтируют объекты, где это возможно. Однако замена и строительство новых линий займет несколько недель после освобождения территорий.

Полностью возобновить электроснабжение в Киеве и окрестностях планируют до конца мая. Аварийные бригады приступают к работе после получения разрешения от ВСУ и после окончания работы саперов. На днях свет удалось повернуть к:

  • больниц Ирпеня;
  • роддома в Ворзеле;
  • заживите ирпенский водоканал.

Активные работы по возобновлению электроснабжения проводятся в Черниговской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях, откуда вооруженные силы Украины выбили оккупантов в начале апреля.

Кроме ремонтов разрушенных линий электропередач, энергетические компании оказывают материальную поддержку военным и гуманитарной помощи мирному населению. В марте ДТЭК Ахметова бесплатно предоставил военным и врачам электроэнергии на 32 млн грн.

Раньше мы писали, что в Европе призывают украинские власти сохранить достижение реформы энергетического рынка и продолжить интеграцию в единый рынок стран ЕС.

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