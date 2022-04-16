Ремонты продолжаются: когда всем жителям Киевской области вернут свет

Компания ДТЭК Рината Ахметова завершит ремонты разрушенных оккупантами электросетей и возобновит электроснабжение всем жителям Киевской области до 1 июня.
Об этом говорится в уведомлении компании.
Повреждено 1600 км линий электропередач
"По состоянию на сегодня в Киевской области повреждено 1600 км линий электропередач. ДТЭК объединил все ресурсы и возможности и направил их на то, чтобы уже 1 июня все жители области были со светом", – сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время рабочей поездки по Киевской области 16 апреля.
Для ускорения возобновляемых работ компания привлекла дополнительные аварийно ремонтные бригады из Днепропетровщины и Одесчины.
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Основная задача компании – максимально быстро вернуть электроэнергию жителям Киевщины, поэтому сейчас свет подключают по временным схемам, после чего ДТЭК начнет возобновление электроснабжения по постоянной схеме, что потребует больше времени и финансовых ресурсов.
За последние сутки электромонтеры компании возобновили электроснабжение для 47 338 семей в 27 городах и селах Киевской области и сейчас ведутся работы еще в 30 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.
Напомним, в Ирпене энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу ключевой подстанции, которая снабжала светом большую часть города. Также энергетики возобновили электроснабжение в Буче – в частности, центральной больницы города, а также вернули электроэнергию в резервуары чистой воды и станцию пожарной службы.
Поддержка во время войны
Кроме ремонтов разрушенных линий электропередач, энергетические компании оказывают материальную поддержку военным и гуманитарную помощь мирному населению. В марте ДТЭК Ахметова бесплатно предоставил военным и врачам электроэнергии на 32 млн. грн.
В апреле компания продолжает снабжать больницы и военные объекты безвозмездным током в трех областях. Помощь с электроснабжением получают хлебокомбинаты в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Кроме этого, для детей переселенцев запустили проект "Детская улыбка", по инициативе ДТЭК Энерго. В Бурштыне программу социальной адаптации для малышей запустили совместно с Агентством местного экономического развития Прикарпатья.
Проект действует с начала марта и получил многочисленные положительные отзывы как от родителей, так и детей. За это время успели провести более 20 мастер-классов для более чем 600 самых молодых участников.
Ранее мы говорили, что для украинских переселенцев в Запорожье Фонд Рината Ахметова организовал кабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей. По последним данным, каждый десятый человек из "горячей точки" обращается к специалистам по кризисной психологии и преодолению травматического опыта.