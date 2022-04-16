Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Ремонты продолжаются: когда всем жителям Киевской области вернут свет

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 апреля, 19:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, когда энергетики возобновят электроснабжение всем жителям Киевской области
В Киевской области восстанавливают свет после боевых действий
В Киевской области восстанавливают свет после боевых действий / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК Рината Ахметова завершит ремонты разрушенных оккупантами электросетей и возобновит электроснабжение всем жителям Киевской области до 1 июня.

Об этом говорится в уведомлении компании.

Реклама

Повреждено 1600 км линий электропередач

"По состоянию на сегодня в Киевской области повреждено 1600 км линий электропередач. ДТЭК объединил все ресурсы и возможности и направил их на то, чтобы уже 1 июня все жители области были со светом", сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время рабочей поездки по Киевской области 16 апреля.

Для ускорения возобновляемых работ компания привлекла дополнительные аварийно ремонтные бригады из Днепропетровщины и Одесчины.

Основная задача компании – максимально быстро вернуть электроэнергию жителям Киевщины, поэтому сейчас свет подключают по временным схемам, после чего ДТЭК начнет возобновление электроснабжения по постоянной схеме, что потребует больше времени и финансовых ресурсов.

За последние сутки электромонтеры компании возобновили электроснабжение для 47 338 семей в 27 городах и селах Киевской области и сейчас ведутся работы еще в 30 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

Реклама

Напомним, в Ирпене энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу ключевой подстанции, которая снабжала светом большую часть города. Также энергетики возобновили электроснабжение в Буче – в частности, центральной больницы города, а также вернули электроэнергию в резервуары чистой воды и станцию пожарной службы.

Поддержка во время войны

Кроме ремонтов разрушенных линий электропередач, энергетические компании оказывают материальную поддержку военным и гуманитарную помощь мирному населению. В марте ДТЭК Ахметова бесплатно предоставил военным и врачам электроэнергии на 32 млн. грн.

В апреле компания продолжает снабжать больницы и военные объекты безвозмездным током в трех областях. Помощь с электроснабжением получают хлебокомбинаты в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Реклама

Кроме этого, для детей переселенцев запустили проект "Детская улыбка", по инициативе ДТЭК Энерго. В Бурштыне программу социальной адаптации для малышей запустили совместно с Агентством местного экономического развития Прикарпатья.

Проект действует с начала марта и получил многочисленные положительные отзывы как от родителей, так и детей. За это время успели провести более 20 мастер-классов для более чем 600 самых молодых участников.

Ранее мы говорили, что для украинских переселенцев в Запорожье Фонд Рината Ахметова организовал кабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей. По последним данным, каждый десятый человек из "горячей точки" обращается к специалистам по кризисной психологии и преодолению травматического опыта.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агрессору
Новые санкции ЕС
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Черное золото
Байден разрушил планы Кремля
Новые цены на нефть
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Надежный тыл
Помочь Героям!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять