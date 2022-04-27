Газ дороже репутации: как четыре компании из ЕС пошли на газовые условия Кремля

Некоторые компании пошли на газовые требования РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская Федерация выставила требование, на которое большинство европейских стран не согласились. Кремль потребовал получать плату за свой газ в рублях несмотря на то, что все контракты заключены в валюте.

Однако нашлись компании, которые готовы выполнить условия Владимира Путина. О том, что четыре европейских покупателя газа уже рассчитались за поставки в рублях, Bloomberg сообщил источник, приближенный к "Газпрому".

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Желающих заплатить рублями больше

Компаний, заплативших России за газ в ее национальной валюте, уже четыре. Однако в "Газпромбанке" открыто уже десять счетов разных европейских компаний. Это означает, что они также готовятся к таким финансовым операциям.

В издании отмечают, что даже если другие покупатели откажутся выполнять требования Кремля, то им не остановят поставки газа как минимум до второй половины мая. Ведь тогда должны быть оплачены следующие платежи.

Первые отключения за "непослушание" уже произошли

Как писали "Сегодня", 27 апреля с 09:00 по московскому веремени поставки российского природного газа были полностью остановлены через пункты приемки-сдачи "Дроздовичи", "Высокое", "Тетеровка" и "Кондратки". Это все точки входа российского газа в Польшу.

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Причина в том, что страна отказалась выполнять прихоти Владимира Путина и оплачивать газ российскими рублями. На самом деле Польша платит за газ валютой, как это и прописано в контракте с "Газпромом". Однако средства не поступают в банки РФ из-за санкций за войну против Украины.

Вместо того, чтобы платить в рублях, в Варшаве заявили, что не будут продолжать контракт с "Газпромом", который истекает в конце 2022 года. Получать газ Польша может через две ветки в Германии и Литве. А еще одну ветку откроют в конце этого года со Словакией.

Такая же ситуация произошла и с Болгарией. Эта страна уже подготовила альтернативный механизм снабжения природным газом.

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Зачем "Газпрому" это отключение

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии "Сегодня" выразил мнение, что "Газпром" просто был вынужден выполнить приказ своего президента, запретившего продавать энергоносители не за рубли.

Другие страны, например, Германия, хоть и отказываются платить рублями напрямую, нашли способ, как сделать это в обход санкций. Схема проходит через "Газпромбанк", где оплаченные по контракту евро будут конвертироваться в рубли.

"Немцы не откажутся, а они являются самыми большими потребителями российского газа в Европе. Они просто не имеют такой возможности, они сильно зависят от этого газа", – констатирует Пендзин.

Зачем же Кремль пилит ветку, на которой сам сидит, ведь экономика России практически полностью связана с продажей энергоресурсов? По словам экономиста, логику Путина понять совершенно невозможно, и для России это решение ничего хорошего не принесет.

Также Пендзин считает, что масштабное перераспределение европейского рынка газа началось уже давно, и сейчас этот процесс просто усугубляется.

"Я не могу объяснить с логической точки зрения множество действий этого болезненного человека. Я не могу объяснить агрессии в Украине, они пилят ветку, на которой сидят", – добавил эксперт.

"Сегодня" тоже писали, насколько "Газпром" важен для путинского режима. Мы рассказывали и о том, что Украина предлагает Европе по транзиту газа, и как это повлияет на ход войны с Россией.