"Газпром" теряет подземное хранилище в Европе: кто его отобрал

Газпром лишился хранилища в Австрии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания "Газпром" останется без подземного хранилища Хайдах в Австрии. Решение об этом было принято властями страны.

Как сообщает издание Reuters, причиной такого решения стала "систематическая неспособность "Газпрома" восполнять свою часть мощностей".

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"Это критическая инфраструктура, она нужна нам сейчас, во время такого кризиса. Именно это сейчас происходит в случае с "Газпромом" и его хранилищем в Хайдахе", — сказала министр энергетики Австрии Леонора Гевсслер.

Подземное хранилище газа Хайдах является самым большим в Австрии — 2,8 млрд кубометров газа. Мощностями хранилища управляют несколько операторов, крупнейшим из которых является GSA, "дочка" Газпрома.

По состоянию на 4 июля ее часть, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, заполнена газом на 0%. Мощности другого оператора ПХГ Хайдах – компании Astora – заполнены на 50,8%, а в целом по Австрии этот показатель равен лишь 46,29% при целевом уровне 80%.

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"Газпром" терроризирует Европу

Энергетический кризис в 2022 году точно коснется всех стран ЕС, поскольку Кремль обозлен санкциями и активной помощью Украине со стороны Запада.

Наиболее уязвимым периодом является отопительный сезон и европейцы уже готовятся к нему, закачивая газ в свои хранилища, что заставляет агрессора усиливать экономическое давление.

Российский монополист "Газпром" хочет нивелировать все положительные факторы, и даже если зима окажется тёплой, россияне будут регулярно ограничивать поставки до максимально дискомфортного уровня.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как российский "Газпром" лишил остальных мелких акционеров (около 500 тысяч) дивидендов. Также мы писали, как "Газпромбанк" финансирует войну в Украине.