"Газпром" вставляет палки в колеса – что ждет Европу этой зимой

“Газпром” пытается привести к газовому кризису в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Энергетический кризис в ЕС в этом году абсолютно неизбежен, поскольку активная помощь Запада Украине и введение антироссийских санкций дали Кремлю достаточно поводов ограничить поставки голубого топлива.

Об этом говорится в материале "Экономической правды".

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Наиболее уязвимым периодом является отопительный сезон и европейцы уже готовятся к нему, закачивая газ в свои хранилища, что заставляет агрессора усиливать экономическое давление.

"По плану кремлевской верхушки, искусственно созданный энергетический кризис должен стать точкой раскола в Европейском Союзе и размыть их антироссийскую риторику. Пока что этот план не работает", – отмечается в материале.

На успешное прохождение отопительного сезона влияет много факторов, в частности объем запасов в газохранилищах и температуру воздуха.

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Российский монополист "Газпром" хочет нивелировать все положительные факторы и даже если зима окажется тёплой, россияне будут регулярно ограничивать поставки до максимально дискомфортного уровня.

Дефицит газа может ударить по бизнесу и рабочим местам, скорее всего, придется сокращать промышленный сектор.

Что может произойти?

Самым плохим сценарием, который может произойти, это полное отключение Евросоюза от российского газа, однако он ударит не только по ЕС.

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В таком случае РФ потеряет свой мощный рычаг влияния и это может больно ударить по "Газпрому", который и без этого страдает укреплением курса рубля.

"Сегодня" ранее писали, насколько это вероятный сценарий и рассказывали, кто может отобрать у "Газпрома" газовое хранилище в одной из европейских стран.