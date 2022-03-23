Германия призвала ввести нефтяное эмбарго против россии — когда ждать санкций

Германия призвала ввести нефтяное эмбарго против агрессора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает за введение санкций против России, развязавшей войну в Украине, а именно — эмбарго на нефть и газ агрессора.
Об этом канцлер заявил на пресс-конференции в Берлине, передает DW.
Однако конкретных сроков, когда и при каких условиях Европа может избавиться от российского газа и нефти, политик не уточнил. Ведь, по его словам, еще более жесткие санкции против России могут иметь серьезные последствия для экономики Европы – другие страны еще больше зависят от энергоресурсов РФ, чем Германия, поэтому "нельзя их бросить на произвол судьбы".
Наряду с этим Шольц подчеркнул, что Германия работает над диверсификацией энергоресурсов, и на это нужно время. Пока, по данным министерства экономики ФРГ, доля российского импорта:
- в газовой поставке в Германию составляет около 55%;
- в поставках угля – около 50%;
- в снабжении нефтью – около 35%.
"Мы должны понять: это может быть не краткосрочное дело, а более длительное противостояние. И мы все должны выстоять вместе", – сказал Шольц.
Кто до сих пор покупает российскую нефть?
Против эмбарго ранее высказались Германия (как видим, сейчас риторика несколько изменилась), Нидерланды и Венгрия. Неоднозначную позицию заняла Болгария, которая решила присоединиться к большинству, если поддержат санкции. В то же время за пределами ЕС с россией продолжают торговать Китай и Индия, а также Турция.
В перечень основных потребителей нефти из России входят следующие компании:
- болгарский Neftochim Burgas, принадлежащий "Лукойлу";
- немецкий Miro, которым частично владеет "Роснефть";
- немецкий Pck Schwedt, 54% которого владеет "Роснефть";
- немецкий Leuna, которым владеет TotalEnergies;
- греческий Hellenic Petroleum;
- итальянский ISAB, принадлежащий "Лукойлу";
- венгерская нефтяная группа MOL;
- польский PKN Orlen, готовящийся прекратить сотрудничество с РФ;
- датский Zeeland Refinery, частично принадлежащий "Лукойлу";
- нидерландский Rotterdam Refinery;
- индийский Hindustan Petroleum;
- индийский Indian Oil.
Напомним, что на мировом рынке продолжает дорожать нефть. Трейдеры реагируют как на войну в Украине и санкции против рф, так и на ситуацию в странах Персидского залива, ставших главной альтернативой для поставок энергоносителей в Европу.
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