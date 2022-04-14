Госпиталь в Ирпене и жилые дома: энергетики возвращают свет на освобожденные территории

Освобожденные от россиян районы возвращаются к нормальной жизни / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня
В течение 13 апреля энергетики вернули свет 7 579 семей в Киевской области. Это 35 населенных пунктов в Киевской области, которые освобождены от российских захватчиков.
Как сообщили в компании ДТЭК, снова со светом также госпиталь в городе Ирпень.
Ремонтные бригады без перерыва уже работают 50 дней. Они оперативно восстанавливают электроснабжение в села и городки Киевской области, пострадавшие от обстрелов.
Работа проходит в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины. В частности, уже частично удалось вернуть свет в Бучанском районе в населенные пункты:
- Макаров;
- Шпитьки;
- Гореничи;
- Петрушки;
- Дмитровка;
- Стоянка;
- Бузовая;
- Мечта;
- Гуровщина;
- Новомосковск.
Кроме этого, снова с электроэнергией 12 сел и поселков в Броварском районе. Частично восстановили подачу света в 7 населенных пунктов в Вышгородском районе, в частности, в Чернобыль, Оташев и Оране.
Совместная работа с одной целью
Над возобновлением электроснабжения вокруг столицы работают все операторы системы распределения ДТЭК Сети. Киевским энергетикам помогают коллеги из Одесской и Днепропетровской области.
Сначала территории разминируют работники спецслужб, а затем к работе приступают ремонтные бригады. В первую очередь восстанавливают высоковольтные линии, от которых зависят целые села и города. Далее ремонтируют распределительные сети, отвечающие за свет в отдельных домах.
В настоящее время обесточено 231 населенный пункт в Киевской области. В течение 14 апреля энергетики намерены возобновить электроснабжение до 40 сел в Броварском, Бучанском, Фастовском и Вышгородском районах.
Борьба за свет
С начала войны только в Киевской области оккупанты разрушили более 1600 к м электросетей. Энергетики ежедневно оперативно ремонтируют объекты, где это возможно. Однако замена и строительство новых линий займет несколько недель после освобождения территорий.
Полностью возобновить электроснабжение в Киеве и окрестностях планируют до конца мая. Аварийные бригады приступают к работе после получения разрешения от ВСУ и после окончания работы саперов. На днях свет удалось повернуть к:
- больниц Ирпеня;
- роддома в Ворзеле;
- заживите ирпенский водоканал.
Активные работы по возобновлению электроснабжения проводятся в Черниговской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях, откуда вооруженные силы Украины выбили оккупантов в начале апреля.
Кроме ремонтов разрушенных линий электропередач, энергетические компании оказывают материальную поддержку военным и гуманитарной помощи мирному населению. В марте ДТЭК Ахметова бесплатно предоставил военным и врачам электроэнергии на 32 млн грн.
Раньше мы писали, что в Европе призывают украинские власти сохранить достижение реформы энергетического рынка и продолжить интеграцию в единый рынок стран ЕС.