Гуманитарная помощь и возрождение Мариуполя: как в Метинвесте переводят промышленность на военные рельсы

Заводы в Мариуполе никогда не будут работать под оккупацией / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест

В Мариуполе в результате обстрелов и вторжения российских войск возникла гуманитарная катастрофа. Война оказала влияние на украинскую промышленность и экономику, а также на ситуацию в РФ и мире. Однако компании уверены, что Украина победит, сможет быстро восстановиться и сохранить присутствие на европейском рынке.

Об этом и многом другом генеральный директор компании Метинвест Юрий Рыженков рассказал в интервью журналисту Тиграну Мартиросяну на Youtube-каналі "Украина 24".

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Могли вы поверить, что подобное когда-либо случится?

Никогда. Я до сих пор не вею, что это происходит в реальности. Несколько месяцев назад мы обсуждали проекты по реконструкции, декарбонизации производств в том же Мариуполе... В голове не укладывается.

В самом начале, еще когда началась война, мы остановили заводы, открыли бомбоубежища для всех жителей города и заблаговременно приготовили запас воды и еды. Сейчас, когда город в блокаде, мы иногда выходим на связь с нашими сотрудниками. От них мы знаем, что гуманитарная ситуация в городе ухудшается с каждым днем, еда и вода практически закончились, ни разу не сработал "зеленый коридор" – каждый раз его срывали представители российской армии. Люди выезжают из города на свой страх и риск. То, что происходит сейчас в Мариуполе – огромная гуманитарная трагедия.

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Вам много ваших сотрудников удалось эвакуировать?

Мы создали для них специальную "горячую линию", по которой они все, выходя из Мариуполя, могут с нами связаться – для того, чтобы мы могли оказать им помощь и вести учет выехавших. По состоянию на сегодня на "горячей линии" зарегистрировано 5 тыс. сотрудников – это чуть больше 10% от всего количества наших людей, которые находились в городе в начале этого месяца.

То есть, потребность в эвакуации сохраняется?

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Безусловно. Ведь речь идет не только о тех людях, для которых мы организовали больше 6 тыс. мест в Запорожье, Кривом Роге, Каменском, Покровске, и которые уже в безопасности. Но и о тех, кто находится в так называемой "серой зоне" – там тоже работают наши представители, мы открыли летние пансионаты, которые там находятся, и оказываем людям первую помощь, в том числе психологическую.

Расскажите про гуманитарный хаб в Запорожье. Чем конкретно он занимается?

У нас организована двуступенчатая система предоставления помощи. Есть гуманитаный хаб, который мы открыли на базе Метинвест Польша. Метинвест, совместно с ДТЭКом и Фондом Рината Ахметова, закупает и собирает гуманитарную помощь, которую передают европейские страны. Там она аккумулируется, и отправляется в Запорожье – в гуманитарный штаб на базе Запорожстали, где она сортируется, укладывается в наборы, и отправляется в города, куда мы можем ее доставить. Стараемся, конечно, помогать в первую очередь городам, которые находятся в блокаде – нам удалось доставить помощь в Пологи, Энергодар, удается доставить в Бердянск и там раздавать ее переселенцам из Мариуполя. Вот так работает наш штаб, и это достаточно эффективно.

Вы можете рассказать, что находится в гуманитарных грузах, которые приходят из других стран? Как много помощи мы получаем сейчас из-за рубежа?

Из Польши мы доставили 117 тонн товаров первой необходимости – продукты длительного хранения, медицинские товары, а еще 300 тонн пока находятся в пути. Из центра в Запорожье, где мы сортируем не только европейскую помощь, но и то, что мы закупаем в Украине, было уже отправлено людям более 1 тыс. тонн помощи.

Предприятия в Мариуполе и Запорожье сейчас не работают, а как остальные?

Практически в полномасштабном режиме у нас работает Каметсталь в Каменском (на 80%), ГОКи в Кривом Роге работают на 35-40% загрузки, и в основном на поставку продукции для наших европейских партнеров: они пошли нам навстречу и практически вдвое увеличили заявки на март месяц. Также работает шахтоуправление Покровское. И, конечно же, работают наши предприятия за рубежом.

Насколько я знаю, часть ваших предприятий перепрофилировалась для помощи армии?

На самом деле, помощь Украине предоставляют все наши предприятия. Более того: мы передаем металл для того, чтобы наши подрядчики и партнеры тоже делали противотанковые ежи и цепи на своих предприятиях. С начала агрессии мы передали ВСУ более 40 тыс. ежей, более 10 тыс. специальных шипованных цепей против колесной техники. Также мы освоили производство броневых пластин для бронежилетов на наших производствах, и уже на сегодня мы передали более 2 тыс. таких пластин – из них уже изготовили бронежилеты для ВСУ, теробороны и национальной полиции. Еще мы везем помощь, закупленную за рубежом – в основном это каски, аптечки, бронежилеты.

Если говорить сейчас о территории, где имеют место обстрелы и бомбардировки, ключевой проблемой является логистика, а точнее – разрыв логистических цепей. Как вы справляетесь?

Абсолютно верно. Украинская металлургия базировалась на доступе к морпортам. Основные поставки металла шли через мариупольский и черноморские порты, руда – через порт Южный и ТИС. К сожалению, сейчас многие эти порты захвачены, многие – на грани захвата, и пути из них портов заблокированы. Это очень подкосило нашу логистику. Сейчас мы смотрим на перезапуск комбината Запорожсталь, и понимаем: наша основная проблема – это как завезти уголь, и как вывезти готовую продукцию. В этих вопросах мы очень плотно работаем с Укрзализныцей, ведь здесь все совпадает – и интересы компании, и интересы страны. Наша задача – найти решение логистической проблемы и перезапустить экономику Украины.

Безусловно, ведь металлургия – экспорто-ориентированная отрасль. Я говорил с министром финансов Марченко, и он сказал, что правительство сейчас также пытается решить вопросы поставок продукции через западное направление железной дороги.

Да, правительство очень вовлечено в эту историю, и решение мы найдем. Когда в 2014 – 2015 году был уничтожен основной логистический канал в Мариуполь, который шел через Донецк, мы уже работали над решением подобной задачи. А к 2018 году нашли решение и смогли полностью обеспечить предприятия в Мариуполе сырьем. Здесь будет то же самое: мы будем смотреть на западные переходы, искать инновационные решения, в том числе контейнерные перевозки. Словом, у нас есть много идей. Да, реализация некоторых займет пару месяцев, а некоторых – и годы, но все решаемо.

Да, нам необходимо перевести экономику, как говорят, на военные рельсы – и понимать, что она должна работать. Как вы оцениваете последствия для украинской, российской, мировой экономики от этой войны? Ведь украинское и российское железнорудное сырье надолго исчезнет из мирового рынка.

С точки зрения железнорудного сырья – есть два рынка, европейский и дальневосточный (Китай, Южная Корея). С точки зрения европейского рынка, мы остаемся одним из крупнейших поставщиков. Даже в марте, по итогам месяца, мы поставим около миллиона тонн продукции нашим партнерам. Если же говорить о Китае – то там наша и российская доля на рынке настолько мала, что вряд ли кто-то заметит.

Что касается нас и РФ, то тут последствия будут более заметные, и в первую очередь для россиян – ведь они потеряли рынок Европы, и непонятно, смогут ли они переориентироваться. Это означает для страны падение в 30 – 40% производства. По Украине сейчас падение составляет порядка 60%. Но мы ищем пути наладить экспорт в европейские страны.

Что касается металлопродукции, то порядка 60% в РФ составляет внутреннее потребление, а оставшиеся проценты они просто потеряют. В Украине ситуация хуже. Мы видим, что мариупольские заводы не работают. У меня нет сомнений, что их работа будет восстановлена, но для этого город должен остаться украинским, а мариупольские заводы – это больше трети стального производства Украины. То есть, Украина на сегодня потеряла порядка 30 – 40% своих металлургических мощностей.

Это существенная доля экономики. А возможна вообще работа предприятий группы Метинвест под оккупацией?

Позиция нашего акционера Рината Ахметова однозначна: он сказал, что работать заводы могут только в свободном, украинском Мариуполе. Мы всегда, во все годы работали исключительно по украинским законам, в украинском правовом поле и системе налогообложения. Для того, чтобы заводы работали – там должен быть украинский суверенитет.

Попыток захвата меткомбинатов в Мариуполе были?

Сейчас идет попытка захвата города в целом, а комбинаты – это большая часть города. Но, насколько я знаю, сейчас оба комбината, как и центр Мариуполя, находятся под контролем украинских вооруженных сил. Я не верю, что Россия, даже если захватит город, сможет запустить эти заводы. По ряду причин: первая – у РФ нет рынка сбыта, чтобы запускать эти два гиганта, у них и собственное производство падает. А второе – квалифицированный персонал: никто не поедет и не будет работать на этих предприятиях, учитывая ситуацию.

Вы примерно оценивали, сколько примерно времени может потребоваться, чтобы возродить работу предприятий и жизнь в Мариуполе?

Сначала нужно оценить повреждения, которые были им нанесены. Пока, судя по отрывочным видео, мы можем судить, что критических повреждений нет. Соответственно, вопрос запуска завода – это пару месяцев. Сложнее будет история с работниками завода и их бытовыми условиями, ведь им необходимо будет восстановить жилье. Именно это будет более критически важно, чем запуск заводов. У нас, кстати, есть идеи по этому поводу.

Мы собирались запускать в Мариуполе цех холодного проката – это должен был быть крупнейший инвестиционный проект в истории Украины, порядка миллиарда долларов. И под него мы заказали проект целого контейнерного городка со всеми необходимыми санитарными и жилыми помещениями – который можно легко собрать в любом месте, и он может полностью нормально функционировать. Сейчас мы изучаем вопрос, чтобы этот городок как можно быстрее приехал в Украину: его можно будет сейчас использовать для беженцев. А когда мы вернем Мариуполь и будем его отстраивать – там смогут жить работники, которые будут его восстанавливать.

Кстати, я могу дать интересную статистику по срокам восстановления Азовстали. Когда во время Второй мировой наступали немцы, заводы были уничтожены полностью, заминированы и взорваны. После этого первая сталь на Иллича пошла через год и 8 месяцев, а на Азовстали – через два года. Но это было полное уничтожение. А вот донецкий металлургический завод заработал уже через пять месяцев после освобождения.

На ваших предприятиях за рубежом как отразилась война и остановка заводов в Мариуполе?

Во-первых, все сотрудники наших предприятий вовлечены в организацию гуманитарной помощи. Мы располагаем беженцев в Италии, Британии, Болгарии, собираем гуманитарную помощь и поставляем ее в Украину. А с точки зрения работы – самая сложная ситуация будет у нашего британского и итальянского завода, так как они полностью зависели от слябов, которые поставляли из Азовстали. Это создает очень сложную ситуацию на рынке, но мы работаем над этой проблемой. Это также серьезный шок для европейской промышленности, ведь они работали на слябах из Азовстали и российских комбинатов. Теперь же обе компании-поставщика исчезли с рынка.

Не могу не спросить: какое будущее теперь ждет Метинвест Политехнику?

На сегодня проект не закрыт. Мы стараемся сохранить персонал: большая часть его была эвакуирована и продолжает работать над составлением учебных программ. Тут важно понимать, что Политехника – это не красивое здание и не научные лаборатории, которые мы уже заказали. Это в первую очередь люди, преподавательский состав, который мы собирали по крупицам. И это очень непросто – ведь много преподавателей уехали из страны, так как не было спроса на эти специальности. Вот этот костяк мы сумели сохранить.

Обучение, если я правильно помню, должно начаться уже в сентябре?

Так мы планировали. Но сейчас, скорее всего, набрать первый курс у нас не получится – разве что в случае, если уже сегодня вечером закончится война, и Мариуполь будет полностью освобожден. Но мы будем продолжать курсы повышения квалификации, которые у нас проходят в онлайн-режиме.

Вы в Украине? В Киеве?

Не в самом Киеве. Я сейчас нахожусь в области, но да, я в Украине. Это принципиальный вопрос наших акционеров, которые сейчас также находятся здесь, и всего менеджмента: в это время мы со страной. И работаем на нашу победу. Ринат Ахметов прямо сказал: после победы все свои инвестиции он направит на восстановление Украины и Мариуполя, который станет лучше, чем был.

Полное интервью с Юрием Рыженковым: смотрите видео

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