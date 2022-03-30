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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Світло для Європи: Україна готується до експорту електроенергії до країн ЄС

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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30 березня, 18:28
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Вже два тижні українська енергосистема працює синхронно з європейською
Україна експортуватиме свою електроенергію до країн ЄС
Україна експортуватиме свою електроенергію до країн ЄС / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Україна планує розпочати експорт електроенергії власного виробництва до країн Європи, щоби отримати додаткові кошти для відновлення економіки.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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"У нас є достатньо резервів, щоб забезпечити наших споживачів електроенергією і навіть зробити перші кроки для експорту електроенергії, для того, щоб Україна почала отримувати валютну виручку, яка зараз так необхідна для підтримки нашої економіки", – сказав він.

Сахарук додав, що українська енергосистема працює синхронно з європейською уже 2 тижні і демонструє європейським партнерам стабільну роботу.

Він підкреслив, що зараз відбуваються перші тестові кроки для експорту невеликих обсягів електроенергії до Європи.

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"Щодо відновлення експортного потенціалу, то до цього необхідно переходити поступово. По-перше, потрібна згода європейських партнерів, щоб вони комфортно почувались з цим напрямком. По-друге, потрібно почати з маленьких обсягів. Це для того, щоб протестувати, чи може наша енергосистема працювати стабільно у такому режимі чи ні. Тому зараз йдеться про тестові кроки, про дуже невеликі обсяги експорту" – підсумував Сахарук.

Сахарук додав, що українська енергосистема працює синхронно з європейською уже два тижні і демонструє європейським партнерам стабільну роботу.

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Він підкреслив, що зараз відбуваються перші тестові кроки для експорту невеликих обсягів електроенергії до Європи.

"Я думаю, що потрібен буде час, і це не один день, не два, це тижні, місяці, для того, щоб вийти на якісь нормальні обсяги, які даватимуть нормальний обсяг грошей в економіку України", – підсумував Сахарук.

Раніше керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що експорт електроенергії дозволить отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України в умовах війни.

Також Міністерство енергетики оцінює в 2 млрд доларів втрати в українському енергетичному секторі через повномасштабне вторгнення Росії до України.

Україна стала частиною енергосистеми ЄС

16 березня енергосистема України приєдналася до єдиної енергосистеми Європейського Союзу – ENTSO-E.

Перед початком війни чекали тестування роботи української енергосистеми в ізольованому режимі. Втім, замість 3 днів Україні довелося відключитися назавжди та приймати рішення про екстрену синхронізацію з європейською системою.

Раніше ми розповідали, у чому вигода для України від підключення до енергосистеми Європи, та писали, що керівництво української енергетичної компанії закликало країни Заходу закрити небо над нашою країною, а також ввести ембарго на російську нафту та газ.

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