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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Свет для Европы: Украина готовится к экспорту электроэнергии в страны ЕС

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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30 марта, 18:28
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Уже две недели украинская энергосистема работает синхронно с европейской
Украина будет экспортировать свою электроэнергию в страны ЕС
Украина будет экспортировать свою электроэнергию в страны ЕС / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Украина планирует начать экспорт электроэнергии собственного производства в страны Европы, чтобы получить дополнительные средства для экономики.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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"У нас есть достаточно резервов, чтобы обеспечить наших потребителей электроэнергией и даже сделать первые шаги для экспорта электроэнергии, для того чтобы Украина начала получать валютную выручку, которая сейчас так необходима для поддержки нашей экономики", – сказал он.

Сахарук добавил, что украинская энергосистема работает синхронно с европейской уже две недели и демонстрирует европейским партнерам стабильную работу.

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Он подчеркнул, что сейчас проходят первые тестовые шаги по экспорту небольших объемов электроэнергии в Европу.

"Что касается восстановления экспортного потенциала, то к этому необходимо переходить постепенно. Во-первых, нужно согласие европейских партнеров, чтобы они комфортно чувствовали себя с этим направлением. Во-вторых, нужно начать с маленьких объемов. Это для того, чтобы протестировать может ли наша энергосистема работать стабильно в таком режиме или нет. Поэтому сейчас речь идет о тестовых шагах, об очень небольших объемах экспорта" – подытожил Сахарук.

Ранее руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявлял, что экспорт электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны.

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Также Министерство энергетики оценивает в 2 млрд долларов потери в украинском энергетическом секторе из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Украина стала частью энергосистемы ЕС

16 марта энергосистема Украины присоединилась к единой энергосистеме Европейского Союза – ENTSO-E.

Перед началом войны ждали тестирование работы украинской энергосистемы в изолированном режиме Впрочем, вместо трех дней Украине пришлось отключиться навсегда и принимать решения об экстренной синхронизации с европейской системой.

Раньше мы рассказывали, в чем выгода для Украины от подключения к энергосистемы Европы, и писали, что руководство украинской энергетической компании призвало страны Запада закрыть небо над нашей страной, а также ввести эмбарго на российскую нефть и газ.

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