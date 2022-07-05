Исторически высокие цены: как война РФ против Украины опустошает европейские кошельки

Цены на электроэнергию в Европе рекордно выросли / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения России в Украину мир стал отказываться от кровавых ресурсов российского агрессора. Вместе с тем, на газ и электроэнергию начали резко расти цены. Так, стоимость электроэнергии в Европе установила исторический рекорд.

Сколько теперь стоит ресурс и что происходит на этом рынке, рассказали Financial Times.

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Все всколыхнула российско-украинская война

В понедельник, 4 июля, на торгах самых высоких котировок достигли немецкие контракты на электроэнергию с поставкой в следующем году. Она считается рыночным эталоном, и цена на нее выросла на 13% до 325 евро за МВт-час.

Предыдущий рекорд был установлен в декабре. В издании добавляют, что с начала года аналогичный контракт во Франции удвоился до 366 евро за МВт-час.

Одна из основных причин, почему цены на электроэнергию в ЕС растут, – газ. Голубое топливо используется для производства электроэнергии, а также выросло в цене до более чем 1 800 дол. за тысячу куб. м после начала полномасштабной войны в Украине. Если сравнивать с прошлым годом, то из-за сокращения поставок ресурса от российского "Газпрома" газ в ЕС подорожал в четыре раза.

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Также важной причиной ухудшения ситуации с ценами являются проблемы с обслуживанием большого количества атомных станций Франции. Идет речь о том, что соседние страны сжигают дополнительный газ для производства электроэнергии для Франции. А между тем им самим нужно запасаться голубым топливом на предстоящий отопительный сезон.

Уильям Пек, аналитик рынка электроэнергии в аналитической фирме ICIS, считает, что высокие цены на электроэнергию свидетельствуют о том, что трейдеры все чаще прогнозируют ограниченные поставки газа на срок не менее года.

"Газ имел недостаточные инвестиции в новую производственную инфраструктуру во время пандемии, однако спрос вернулся быстрее, чем люди ожидали. Цены начали расти год назад. Российско-украинская война всколыхнула все", – объяснил эксперт.

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Он добавил, что спрос на газ из-за цены уже снижается. К примеру, в Германии за последние четыре месяца, если сравнивать с прошлым годом, спрос упал на 5%.

Что ждет Европу этой зимой

Ранее "Сегодня" рассказывали, что российский "Газпром" пытается сорвать подготовку к отопительному сезону. Даже если зима окажется теплой, россияне регулярно будут ограничивать поставки до максимально дискомфортного уровня.

И самое плохое, что может произойти, – полное отключение Евросоюза от российского газа, однако ударит это не только по ЕС. Так и Россия потеряет свой мощный рычаг влияния, и это может больно ударить по "Газпрому", который и без этого страдает от укрепления курса рубля.

Мы также писали о том, что "Газпром" может потерять хранилище газа в Европе, и как новое решение "Большой семерки" ударит по возможности Кремля финансировать войну.