Из Украины запретили вывоз некоторых энергоресурсов – что попало в список

Из Украины запретили экспортировать уголь, газ и мазут отечественной добычи / Фото: Flickr, Коллаж: Сегодня
Из Украины запретили экспортировать уголь, мазут и газ, которые добываются в середине страны.
Об этом свидетельствует соответствующее постановление Кабмина.
Этому предшествовало заявление Владимира Зеленского о том, что зима 2022-2023 будет самой сложной за последних 30 лет, поэтому вся внутренняя добыча будет направлена на нужды украинцев.
Что сказал Зеленский?
8 июня президент сообщил о создании штаба для подготовки к следующему отопительному сезону и отметил, что он будет самым сложным для Украины за годы независимости.
Уже сейчас власти решают вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля и производства электроэнергии.
Еще тогда Зеленский сообщил о том, что газ и уголь собственной добычи временно не будут продаваться за границу.
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