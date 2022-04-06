Как заплатить за свет во время войны в Украине – ТОП-3 способа

Самые безопасные способы заплатить за свет / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Во время войны платить за коммунальные услуги – очень важно, поскольку это помогает экономике страны и коммунальным работникам, которые обеспечивают украинцев всем необходимым даже в горячих точках.
Сегодня рассказывают, как безопасно оплатить счет за электроэнергию и передать показания счетчика.
Через банк
Во время войны не все получают бумажные платежи за электроэнергию, так что бытовой потребитель может обратиться в отделение банка, где кассиру нужно назвать лицевой счет, адрес, ФИО владельца, а реквизиты поставщика можно взять со счетов за предыдущие месяцы.
Тогда вы можете узнать сумму, которую вам начислили за месяц, и сразу оплатить квитанцию.
Через онлайн-сервисы YASNO
Если вас обслуживает компания YASNO, работающая в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях, вы можете сделать все через личный кабинет.
Также у компании есть мобильное приложение, viber-бот YASNO-online, где вы можете получать электронные счета за свет.
Онлайн-сервисы
Оплатить не только электроэнергию, но и другие коммунальные услуги можно с помощью специальных онлайн-сервисов и интернет-банкингов:
- Приват24;
- Monobank (мобильное приложение);
- Portmone;
- iPay;
- EasyPay.
В таких приложениях вы увидите сумму начислений автоматически, когда введете лицевой счет.
Передать показания счетчиков можно онлайн. В каждой области есть специальный сайт или даже чат-бот в соцсетях.
Вот примеры для киевлян и жителей Тернополя.
Компенсация за коммуналку
Люди, приютившие у себя переселенцев, могут получить от государства компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере 450 грн за каждого человека.
Чтобы получить деньги, нужно оформить выплату, можно через волонтерский проект "Прихисток", а информацию о количестве людей и времени их проживания в квартире или доме нужно подавать до 5 числа каждого месяца.
"Сегодня" также писали, в каком городе полностью отменили оплату коммуналки, и рассказывали, заберут ли субсидию, если не платить за коммунальные услуги во время войны