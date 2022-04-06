Як заплатити за світло під час війни в Україні – ТОП-3 способи

Найбезпечніші способи заплатити за світло / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
Під час війни сплачувати за комунальні послуги – дуже важливо, оскільки це допомагає економіці країни та комунальним працівникам, які забезпечують українців усім необхідним навіть у гарячих точках.
"Сьогодні" розповідають, як безпечно оплатити рахунок за електроенергію і передати показання лічильника.
Через банк
Під час війни не всі отримують паперові платіжки за електроенергію, тож побутовий споживач може звернутись у відділення, де касиру потрібно назвати особовий рахунок, адресу, ПІБ власника, а реквізити постачальника можна взяти з рахунків за попередні місяці.
Тоді ви можете дізнатись суму, яку вам нарахували за місяць, й одразу оплатити квитанцію.
Через онлайн-сервіси YASNO
Якщо вас обслуговує компанія YASNO, яка працює у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях, ви можете зробити все через особистий кабінет.
Також компанія має мобільний додаток, viber-бот YASNO-online, де ви можете отримувати електронні рахунки за світло.
Онлайн-сервіси
Оплатити не лише електроенергію, але й інші комунальні послуги можна за допомогою спеціальних онлайн сервісів та інтернет-банкінгів:
- Приват24;
- Monobank (мобільний застосунок);
- Portmone;
- iPay;
- EasyPay.
У таких застосунках ви побачите суму нарахувань автоматично, коли введете особовий рахунок.
Передати показання лічильників можна також онлайн. У кожній області є спеціальний сайт або навіть чат-бот у соцмережах.
Ось приклади для киян та мешканців Тернополя.
Компенсація за комуналку
Люди, які прихистили у себе переселенців, можуть отримати від держави компенсацію на оплату комунальних послуг у розмірі 450 грн за кожну особу.
Щоб отримати гроші, треба оформити виплату, можна через волонтерський проєкт "Прихисток", а інформацію про кількість людей та час їхнього проживання в квартирі чи будинку потрібно подавати до 5 числа кожного місяця.
"Сьогодні" також писали, у якому місті повністю скасували оплату комуналки, й розповідали, чи заберуть субсидію, якщо не платити за комунальні послуги під час війни.