Консервация окончилась? "Запорожсталь" заработал на 50% мощности

Сначала запустили литейно-механический и коксохимический заводы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" Метинвеста Рината Ахметова и Вадима Новинского после частичного возобновления производства работает на 40-50% своей мощности.

Об этом сообщил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, сообщает "Интерфакс-Украина".

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По его словам, из-за войны производства на комбинате пришлось консервировать на 33 дня, затем заново возобновлять. Возникли также проблемы с:

логистикой – снабжением сырья;

отгрузкой готовой продукции.

"После того как линия фронта была отодвинута от Запорожья, у нас появилась возможность возобновить наше производство. Сначала были запущены литейно-механический завод и коксохимический", – сказал Мироненко.

Гендиректор "Запорожстали" уточнил, что в первую очередь запустили аглофабрику, две доменные печи. После этого заработал полный цикл мартеновские и прокатные цеха комбината.

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"Производственную цепочку мы восстановили, сейчас она работает на 40-50% от своей мощности", – добавил Мироненко.

Криворожские предприятия работают на 40%

Гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков заявил, что криворожские предприятия работают на 40% мощностей.

Основной сдерживающий фактор – логистика и рынки сбыта. То, что можем доставлять нашим потребителям в Европу, мы, конечно, производим и поставляем. Однако для нас сегодня очень важно, чтобы были разблокированы черноморские порты Украины – Южный, ТИС. Сейчас решаем вопросы по поставке морскими путями, – подчеркнул гендиректор "Метинвеста".

По его словам, есть первые попытки построить логистику через порты Балтики и Румынии.

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"В апреле уже загружаем корабль в Констанце и Свиноуйсьце и будем пытаться это развивать. Надеюсь, нам удастся решить эти вопросы, тогда компания сможет скачать криворожские предприятия на 100% работы", – сообщил Рыженков.

Метинвест не будет работать в оккупации

По информации Reuters, группа Метинвест никогда не будет работать в условиях российской оккупации, несмотря на то, что более трети украинских металлургических мощностей находятся на территории Мариуполя, больше месяца находящегося в осаде российской армии.

Заметим, что Метинвест имеет два крупных металлургических завода в Мариуполе – Ильича и "Азовсталь". Их перевели в режим горячей консервации, чтобы защитить оборудование и предотвратить несчастные случаи.

Предприятия были повреждены в результате боевых действий, однако оценить ущерб на данный момент невозможно.

Ранее мы рассказывали, что криворожские промышленные предприятия активно участвуют в поддержке экономики региона и предоставляют материалы и технику для строительства фортификационных сооружений Вооруженным силам Украины.

Мы также писали, как бизнес помогает украинской армии, приближая ее к победе.