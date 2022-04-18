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Каски и бронежилеты для украинской армии: как бизнес помогает армии приближать победу

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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18 апреля, 12:36
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Необходимую амуницию и другие военные принадлежности получают украинские бойцы на передовой
Война в Украине: бойцам на фронт отправляют аммуницию
Война в Украине: бойцам на фронт отправляют аммуницию / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского передала уже четвертый транш из 2700 бронежилетов для военных. Суммарно бойцы, защищающие независимость Украины от российской агрессии на фронте, получили 4 тысячи бронежилетов и касок.

"Это уже не первая помощь. Мы получаем четвертый большой груз. Суммарно передаем на фронт четыре тысячу бронежилетов и касок. Сейчас мы передаем бронежилеты на киевское направление. Завтра будем передавать на направление Изюма", – рассказал Олег Матвиенко, спикер председателя Киевской областной военной администрации.

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Кроме амуниции, компания закупает и передает воинам дроны, квадракоптеры, аптечки и другие необходимые вещи, которыми пользуются воины на передовой.

Напомним, группа "Метинвест" запустила производство специальных стальных пластин для бронежилетов с высоким уровнем защиты. Военным будет выделено бесплатно 900 тонн стали, которой хватит на производство около 80 тыс. бронежилетов для ВСУ и терробороны.

Кроме стали для бронеплит, Метинвест закупает за границей уже готовые бронежилеты, каски и медицинские средства. На это было выделено 10 миллионов евро. Уже приобретено 10000 бронежилетов, более 8000 касок, около 25000 медицинских жгутов, турникетов и аптечек, а также 1100 тепловизоров.

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Поддержка во время войны

В городах своего присутствия компания Метинвест обустроила более 6000 мест для вынужденных переселенцев из горячих точек. В сотрудничестве с Фондом Рината Ахметова людям предоставляют десятки тонн. гуманитарной помощи , в частности, продуктовые наборы.

Раньше мы писали, как украинские компании помогают людям , выехавших из Мариуполя из-за войны. Читайте также о том, что проект "Спасаем жизнь" получил благодарность за вклад в борьбе с гуманитарным кризисом.

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Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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