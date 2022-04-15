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Запорожье стало пристанищем для переселенцев – как помогают мариупольцам

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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15 апреля, 16:28
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Украинские компании помогают людям, выехавшим из Мариуполя из-за войны
Украинские предприятия продолжают поддерживать переселенцев
Украинские предприятия продолжают поддерживать переселенцев / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Переселенцы из оккупированных украинских городов поселяются в Запорожской и Днепропетровской областях.

Как рассказал гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко, раньше люди пытались уехать подальше от зоны боевых действий, но сейчас тенденция изменилась.

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"В марте из Мариуполя выезжали многие люди, но в Запорожье не задерживались – ехали дальше на запад. Сейчас больше людей остается в городе", – отметил Мироненко.

Обеспечивают убежищем

Местные предприятия организуют для переселенцев места, где они могут найти убежище – это:

  • общежития;
  • санатории;
  • дома культуры.

Товарами первой необходимости и трехразовым горячим питанием эвакуированных граждан обеспечивает компания Метинвест. Она также ищет новые рабочие места для своих работников, выбравшихся из оккупации.

По словам Александра Мироненко, людей принимают в Центре реабилитации. Регистрируют переселенцев и предлагают имеющиеся вакансии в Запорожье, Каменском, Кривом Роге и Покровске, даже на коммунальных предприятиях.

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Это нужно, чтобы люди могли получить зарплату и возможность снимать себе жилье. Компания Метинвест выплачивает "подъемные" 10 тыс. грн работникам, выезжающим из Мариуполя, – резюмировал гендиректор "Запорожстали".

Поддержка во время войны

В городах своего присутствия компания Метинвест обустроила более 6000 мест для вынужденных переселенцев из горячих точек. В сотрудничестве с Фондом Рината Ахметова людям предоставляют десятки тонн гуманитарной помощи, в частности, продуктовые наборы.

Ремонтники и металлурги, работавшие на предприятиях в оккупированных городах, сейчас могут найти новую работу при поддержке компании. Для этого достаточно зарегистрироваться на горячей линии 0-800-60-50-00 и приходить на регистрацию в центры карьеры.

В общей сложности из Мариуполя выехало более 13 тыс. сотрудников компании, которых расселяют на специально подготовленных объектах и помогают самым необходимым.

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Раньше мы писали, сколько украинцев потеряли заработок во время войны и что изменилось в украинских трудовых отношениях на период военного положения.

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