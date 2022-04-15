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Запоріжжя стало прихистком для переселенців – як допомагають маріупольцям

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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15 квітня, 16:28
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Українські компанії допомагають людям, які виїхали з Маріуполя через війну
Українські підприємства продовжують підтримувати переселенців
Українські підприємства продовжують підтримувати переселенців / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Переселенці з окупованих українських міст поселяються у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Як розповів гендиректор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко, раніше люди намагалися виїхати подалі від зони бойових дій, але зараз тенденція змінилася.

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"У березні з Маріуполя виїжджало багато людей, але в Запоріжжі не затримувалися – їхали далі на захід. Зараз більше людей залишається в місті", – зазначив Мироненко.

Забезпечують прихистком

Місцеві підприємства організовують для переселенців місця, де вони можуть знайти прихисток – це:

  • гуртожитки;
  • санаторії;
  • будинки культури.

Товарами першої необхідності й триразовим гарячим харчуванням евакуйованих громадян забезпечує компанія Метінвест. Вона також шукає нові робочі місця для своїх працівників, які вибралися з окупації.

За словами Олександра Мироненка, людей приймають у Центрі реабілітації. Реєструють переселенців та пропонують наявні вакансії у Запоріжжі, Кам’янському, Кривому Розі та Покровську, навіть на комунальних підприємствах.

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"Це потрібно, щоб люди могли отримати зарплату й можливість знімати собі житло. Компанія Метінвест виплачує "підйомні" 10 тис. грн працівникам, які виїжджають з Маріуполя", – резюмував гендиректор "Запоріжсталі".

Підтримка під час війни

У містах своєї присутності компанія Метінвест облаштувала понад 6000 місць для вимушених переселенців з гарячих точок. У співпраці з Фондом Ріната Ахметова людям надають десятки тонн гуманітарної допомоги, зокрема продуктові набори.

Ремонтники та металурги, які працювали на підприємствах в окупованих містах, зараз можуть знайти нову роботу за підтримки компанії. Для цього їм достатньо зареєструватися на гарячій лінії 0-800-60-50-00 та приходити на реєстрацію в центри кар’єри.

Загалом із Маріуполя виїхало понад 13 тис. співробітників компанії, яких розселяють на спеціально підготовлених об’єктах та яким допомагають найнеобхіднішим.

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Раніше ми писали, скільки українців втратили заробіток під час війни, та що змінилося в українських трудових відносинах на період воєнного стану.

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