Потрібна робота: для евакуйованих металургів і ремонтників підготували вакансії

Ремонтники та металурги, які виїхали на підконтрольні Україні території, шукають роботу

Переселенцям нададуть роботу на промислових підприємствах / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Група Метінвест має намір працевлаштувати більшість металургів та ремонтників, що виїхали з зони бойових дій в тих містах, де є її підприємства.

Як повідомили на сайті компанії, насамперед на роботу братимуть людей з Маріуполя – для них підготували 2000 вакансій.

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Тривають перемовини з партнерами Метінвесту щодо можливості найму більшої кількості робітників. Їх можуть взяти на роботу в комунальні підприємства та гуманітарні місії. Мовиться про працівників із:

маріупольських меткомбінатів;

підприємств в Авдіївці.

"Виробництво в Запоріжжі запускаємо, але воно не працює на повну. Знижені об’єми у Кривому Розі, Кам’янському та Покровську", – наголосили в компанії.

Працевлаштування переселенців

Працівникам намагаються максимально зберегти роботу та зарплату. У такий спосіб бізнес долучається до збереження економіки та протистоянню російській агресії.

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Для працевлаштування необхідно:

зареєструватися на гарячій лінії компанії 0-800-60-50-00;

повідомити свої дані;

проходити щотижневу реєстрацію в центрах кар’єри Метінвест у містах присутності.

Для тих, хто працевлаштовується, передбачені виплати в розмірі 10 тисяч гривень від групи Метінвест, як допомога для налаштування побуту.

Загалом із Маріуполя виїхало понад 13 тис. співробітників компанії, яких розселяють на спеціально підготовлених об’єктах та надають гуманітарну допомогу.

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Робота в Україні та за кордоном

Після початку війни Росії проти України багато наших громадян залишилися без роботи. Когось відправили у відпустку, когось звільнили через те, що підприємство зупинилося, чиєсь місце роботи було просто знищено ракетами та бомбами ворога, а хтось хоче знайти нову роботу, щоб продовжувати годувати сім'ю.

Експерти кажуть, що стабільна робота є у тих, хто до війни працював на західні компанії – насамперед йдеться про айтішників. Також шанс залишитися при справі є у тих, хто працює дистанційно. Зараз на такі вакансії є попит і пропозиція.

Шукають спеціалістів у сферах ІТ, діловодства, продажів, маркетингу та реклами. Деякі компанії готові брати людей без досвіду. На таких посадах можна непогано заробити – в середньому 21 000 грн.

Ми також писали, скільки українців втратили заробіток під час війни, та що змінилося в українських трудових відносинах на період воєнного стану.