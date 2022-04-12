Нужна работа: для эвакуированных металлургов и ремонтников подготовили вакансии

Ремонтники и металлурги, выехавшие на подконтрольные Украине территории, ищут работу

Переселенцам предоставят работу на промышленных предприятиях / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Группа Метинвест намерена трудоустроить большинство металлургов и ремонтников, выехавших из зоны боевых действий в тех городах, где есть ее предприятия.

Как сообщили на сайте компании, прежде всего, на работу будут брать людей из Мариуполя – для них подготовили 2000 вакансий.

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Продолжаются переговоры с партнерами Метинвест о возможности найма большего количества рабочих. Их могут принять на работу в коммунальные предприятия и гуманитарные миссии. Речь идет о работниках из:

мариупольских меткомбинатов;

предприятий в Авдеевке.

"Производство в Запорожье запускаем, но оно не работает по полной. Сниженные объемы в Кривом Роге, Каменском и Покровске" , – отметили в компании.

Трудоустройство переселенцев

Работникам стараются максимально сохранить работу и зарплату. Таким образом, бизнес приобщается к сохранению экономики и противостоянию российской агрессии.

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Для трудоустройства необходимо:

зарегистрироваться на горячей линии компании 0-800-60-50-00;

сообщить свои данные;

проходить еженедельную регистрацию в центрах карьеры Метинвест в городах присутствия.

Для трудоустраиваемых предусмотрены выплаты в размере 10 тысяч гривен от группы Метинвест, как помощь в обустройстве быта.

В общем, из Мариуполя выехало свыше 13 тыс. сотрудников компании, которые расселяются на специально подготовленных объектах, им оказывают гуманитарную помощь.

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Работа в Украине и за рубежом

После начала войны России против Украины многие наши граждане остались без работы. Кого отправили в отпуск, кого уволили из-за того, что работа на предприятиях остановилась, чье место работы было просто уничтожено ракетами и бомбами врага, а кто-то хочет найти новую работу, чтобы продолжать кормить семью.

Эксперты говорят, что стабильная работа есть у тех, кто до войны работал на западные компании – в первую очередь речь идет об айтишниках. Также шанс остаться у дела есть у тех, кто работает дистанционно. Сейчас на такие вакансии есть спрос и предложение.

Ищут специалистов в сферах ИТ, делопроизводства, продаж, маркетинга и рекламы. Некоторые компании готовы брать людей без опыта. На таких должностях можно неплохо заработать – в среднем 21 000 грн.

Мы также писали, сколько украинцев потеряли заработок во время войны и что изменилось в украинских трудовых отношениях на период военного положения.